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خبير ألبان: التعقيم الدوري للمحالب يضمن نقاء المنتجات

الخميس 14/يناير/2021 - 11:23 م
صدى البلد
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ندى رأفت
قال المهندس سيد عبد المجيد خبير صناعة الألبان، إن المنتجات الجيدة من مشتقات الألبان تبدأ من اختيار وفحص العجول الحلابة بشكل دوري، إضافة إلى توفير الأعلاف الجيدة والأمصال فائقة الجودة للوقاية من إصابتها بالأمراض. 

وأضاف عبد المجيد، مع الإعلامي محمد غانم عبر برنامج "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2، أن فحص العجول يتم يوميا وبشكل دورى خاصة الأبقار الحلابة أثناء تناولها الطعام داخل المزارع.

وأكد خبير صناعة الألبان، ضرورة أن يتم الإبلاغ عن أى حالة غير طبيعية ليتم حظرها والكشف عليها بمعرفة الأطباء البيطريين.

وأشار المهندس سيد عبد المجيد خبير صناعة الألبان إلى أهمية التأكد من التعقيم الدوري للمحالب وفحص الأعلاف قبل وضعها للأبقار لضمان درجة نقائها.
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