رئيس خطة النواب: مصر حققت نموًا رغم جائحة فيروس كورونا المستجد بفضل الاستثمارات الحكومية

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الجديد، الوكيل الأول للجنة هو مصطفى سالم الذي كان يعمل في الجهاز المركزي للمحاسبات، والوكيل الثاني هو النائب ياسر عمر صاحب الخبرة في مجال التخطيط وهو نائب في 4 دورات سابقة.





وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" والمذاع عبر قناة " الاولي المصرية"، أن اللجنة بها خبرات متنوعة، سواء أشخاص عملوا سابقًا في الحكومة، أو عملوا في القطاع الخاص، وهذا توجه جيد من الدولة لإشراك القطاع الخاص في الأمر وتأهيله مع الدولة لأداء دور تنموي كبير والمشاركة في المشروعات قومية.





ونوه إلى أن مصر حققت نموًا رغم جائحة فيروس كورونا المستجد بفضل الاستثمارات الحكومية ومشاركة القطاع الخاص في المشروعات القومية بشكل ملحوظ.