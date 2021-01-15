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رياضة

مجدى عبدالغني يحسم موقفه من خوض انتخابات اتحاد الكرة

الجمعة 15/يناير/2021 - 12:02 م
مجدى عبد الغني
مجدى عبد الغني
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يسرى غازى
أكد مجدى عبدالغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين أنه ينتظر حسم قرار إجراء انتخابات اتحاد الكرة القادمة.

قال البلدوزر فى تصريحات خاصة لصدى البلد: الجميع يترقب قرارا يحسم موعد إقامة انتخابات الجبلاية خلال الأيام القليلة المقبلة فى ظل الخلاف الدائر بين اللجنة الأولمبية المصرية والاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

شدد على أنه يتوجب إجراء انتخابات الجبلاية فى الموعد الذى حدده الفيفا وقام بتكليف اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد لإنهاء ذلك الملف.

لفت إلى أن حسم قرار إجراء انتخابات الجبلاية يجب أن يتوافق مع قرار الحكومة المصرية حفاظا على السلامه الصحية لعناصر المنظومة الرياضية.

أوضح أنه سيخوض انتخابات الجبلاية مهما كان توقيت موعد إجراؤها استنادا إلى خبراته أدلى العمل الإدارى .

وتلقت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد خطابا من قبل وزارة الشباب والرياضة بشأن الرد على طلب استثناء الجبلاية من قرار رئيس الوزراء بعدم إقامة اى جمعية عمومية للأندية والاتحادات الرياضية بسبب جائحة فيروس كورونا.

كانت اللجنة الثلاثية قد خاطبت وزارة الشباب والرياضة لنقل طلبها إلى رئيس الوزراء للموافقة على إجراء انتخابات اتحاد الكرة على أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة جميع المشاركين في الجمعية العمومية.
 
وتضمن خطاب وزارة الشباب والرياضة صعوبة إنعقاد الجمعية العمومية في ظل جائحة كورونا وأن الحكومة اتخذت إجراءات في كافة المناحى منها التعليم والصحة لتفادي زيادة أعداد المصابين.

خطاب وزارة الشباب والرياضة تضمن فحواه رفض استثناء الجبلاية من قرار عدم إقامة الانتخابات لاختيار مجلس الإدارة نهاية شهر يناير الجاري.

وسبق وأن أكد المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أن تنسيقا يجرى حاليا مع كافة الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة الشباب والرياضة والاتحاد الدولي لكرة القدم من أجل الاتفاق على ما هو في مصلحة الكرة المصرية في المقام الأول.

وناشد مجاهد الجميع برفض محاولات السعي نحو إثارة أي بلبلة أو ملاسنات لن تفيد الكرة المصرية شيئا ، مؤكدا ثقته في تقدير الجهات صاحبة الشأن للموقف من جميع جوانبه.

يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أعلن عن تعيين لجنة ثلاثية لإدارة. شؤون اتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد وعضوية احمد حسام عوض ومحمد الشواربي وتوجيه الشكر إلى اللجنة الخماسية المؤقتة السابقة برئاسة عمرو الجنايني.
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