صحية ومفيدة.. طريقة عمل سلطة الجزر المسلوق

ويمكن تناول سلطة الجزر كوجبة عشاء خفيفة، أو بجانب وجبة الغداء، أو يمكن تناولها خلال اليوم كوجبة خفيفة ، وفيما يلي سنقوم بتقديم طريقة عمل تعتبر طريقة عمل سلطة الجزر المسلوق من السلطات التي تلاقي إقبالًا وشهرة واسعة عالميًا، وذلك لمذاقها المميز والخفيف،، وفيما يلي سنقوم بتقديم طريقة عمل سلطة الجزر المسلوق بالتفصيل..





وقت التحضير: ٢٠ دقيقة وقت الطبخ: ٣٠ دقيقة تكفي لـ : 4 اشخاص





وقال الشيف سنان بطرس، أن طريقة عمل سلطة الجزر المسلوق احد اهم انواع السلطات الغنية بالكاروتين "، وهي الصبغة الطبيعية الموجودة بالجزر" .

وتابع الشيف سنان بطرس خلال صفحته الرسمية، ان طريقة عمل سلطة الجزر المسلوق لها فوائد هامة، مثل: تقوية النظر، تعزيز مناعة الجسم، حماية البشرة والحفاظ على نضارتها، والحفاظ على صحة الشعر والأظافر.







طريقة عمل سلطة الجزر المسلوق





مقادير طريقة عمل سلطة الجزر المسلوق





3 حبة جزر، مقطعة شرائح

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

½ ملعقة صغيرة ملح

½ ملعقة صغيرة زنجبيل

½ ملعقة صغيرة كمون

2 ملعقة صغيرة بقدونس مفروم





طريقة عمل سلطة الجزر المسلوق





1- اسلقي الجزر في قدر من الماء على نار عالية، حتى يلين، ثم صفيه جيدًا.





2- في طبق التقديم، اخلطي الجزر مع البقدونس حتى يتجانسا.





3- تبَلي السلطة بالملح، عصير الليمون، الكمون، الزنجبيل وزيت الزيتون وقلَبيها جيدًا.



