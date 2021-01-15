ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

السفارة السعودية في أمريكا تغلق أبوابها 3 أيام

الجمعة 15/يناير/2021 - 03:46 م
السفارة السعودية
السفارة السعودية بواشنطن
Advertisements
أمينة الدسوقي
وجهت سفارة المملكة العربية السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية، تنويهًا للمواطنين والمبتعثين، أن السفارة ستكون مغلقة خلال الفترة من يوم الإثنين إلى الأربعاء المقبلين، ويستأنف العمل يوم الخميس.

وذكرت السفارة، عبر تويتر، أنه في حالة الطوارئ يتم الاتصال على الأرقام المذكورة في موقع السفارة، وذلك وفقا لما نقلته صحيفة عاجل.

وأهابت السفارة بالمواطنين الموجودين في منطقة العاصمة واشنطن وضواحيها الابتعاد عن أماكن التجمعات والتظاهرات، وتجنب الحضور لمنطقة وسط العاصمة خلال هذه الفترة إلا في حالة الضرورة القصوى وإتباع تعليمات السلطات المحلية.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

السفارة السعودية في واشنطن تغلق أبوابها لهذا السبب

بعد توقف رحلات الطيران.. نداءات عاجلة من سفارات الكويت لرعاياها| تفاصيل

تنويه عاجل من السفارة السعودية في الولايات المتحدة إلى رعاياها

بيان مهم من السفارة السعودية في اليابان بشأن زلزال إيباراكي

نداء عاجل من السفارة السعودية بالولايات المتحدة إلى رعاياها

بعد اقتحام الكونجرس.. نداء عاجل من السفارة السعودية لرعاياها في أمريكا

ترشيحاتنا

أول ليلة في القبر .. خطيب المسجد الحرام يوضح ماذا يحدث للميت ؟

فريق الزمالك يستأنف تدريباته وباتشيكو يجتمع باللاعبين

إصابة إكرامي وتألق رمضان صبحي.. ملخص وأهداف مباراة بيراميدز والمقاولون بالدوري.. فيديو

أسابيع قليلة .. الصحة العالمية تزف بشرى مفرحة بشأن علاج كورونا

احذر.. آخر ساعات تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي يناير 2021

صحة النواب: توفير لقاحات كورونا في هذا التوقيت

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكافأة مالية قدرها 5 آلاف جنيه إسترليني مقابل استعادة كلب مسروق.. اعرف القصة

علامة في الجلد تشير لإصابة الطفل بـ فيروس كورونا

سيدة أربعينية تنجب طفلتها بعد 10 أيام من اكتشاف حملها.. تفاصيل وصور