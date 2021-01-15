السفارة السعودية في أمريكا تغلق أبوابها 3 أيام

وجهت سفارة المملكة العربية السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية، تنويهًا للمواطنين والمبتعثين، أن السفارة ستكون مغلقة خلال الفترة من يوم الإثنين إلى الأربعاء المقبلين، ويستأنف العمل يوم الخميس.





وذكرت السفارة، عبر تويتر، أنه في حالة الطوارئ يتم الاتصال على الأرقام المذكورة في موقع السفارة، وذلك وفقا لما نقلته صحيفة عاجل.





وأهابت السفارة بالمواطنين الموجودين في منطقة العاصمة واشنطن وضواحيها الابتعاد عن أماكن التجمعات والتظاهرات، وتجنب الحضور لمنطقة وسط العاصمة خلال هذه الفترة إلا في حالة الضرورة القصوى وإتباع تعليمات السلطات المحلية.