ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

عجائب وغرائب مونديال اليد.. لاعب الكونغو يتألق ويسرق الأضواء بوزن 110 كيلو

الجمعة 15/يناير/2021 - 09:59 م
صدى البلد
Advertisements
محمد سمير

سرق جوتييه مفومبي ،لاعب منتخب الكونغو الديمقراطية الأضواء خلال مباراة منتخبه مع منتخب الأرجنتين ضمن منافسات الجولة الأولي لمباريات المجموعة الرابعة لبطولة العالم لكرة اليد مصر 2021.


وظهر اللاعب الكونغولي، جوتييه مفومبي، بوزن زائد بطريقة مبالغ بها ،حيث يبلغ وزنه حوالي 110 كيلو جرام ،في ظاهرة غريبة أن يتواجد وزن هائل مثل ذلك في بطولة العالم لكرة اليد .


وتألق مفومبي خلال المباراة ونجح في هز شباك الارجنتين ، 4 أهداف من 4 محاولات، بدقة 100%، وتألق بشكل لافت رغم خسارة الكونغو (28-22).

ويلعب مفومبي في صفوف تروا الفرنسي، ويجيد اللعب على الدائرة، ويعد أحد أبرز عناصر منتخب الكونغو الديمقراطية.

وتضم المجموعة بجانب الأرجنتين والكونغو الديمقراطية كلا من الدنمارك حامل اللقب، والبحرين، وحصد المنتخب الأرجنتيني أول نقطتين فيما ظل الكونغو الديمقراطية دون رصيد.

 
وتفوق المنتخب الكونغولي 14-13 في الشوط الأول الذى شهد تألق راقصي التانجو في بداية اللقاء وسط محاولات من الفريق الكونغولي للمحافظة على تقليل الفارق حتى إدراك التعادل ومن ثم تحقيق التقدم في الشوط الأول.
 
ولكن سرعان ما استطاع المنتخب الأرجنتيني فرض السيطرة وحسم المباراة في الشوط الثاني، بفضل تألق رجل المباراة خوان مانويل بار حارس الأرجنتين.
 
ويلتقى يوم الأحد منتخب الارجنتين مع البحرين ، بينما  يلتقى منتخب الدنمارك  مع الكونغو الديمقراطية.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

منتخب اليد يعود إلى القاهرة بعد وديتي البحرين

الطريق لنهائي المونديال .. تعرف على نظام بطولة العالم لكرة اليد

منتخب ألمانيا لليد بشيد بالإجراءات الطبية في مصر .. فيديو

جونزالو كارو: خوض مونديال اليد مع الأرجنتين للمرة 11 أمر رائع.. نحلم بربع النهائي

مونديال اليد.. الأرجنتين تهزم الكونغو الديمقراطية بـ بداية مباريات المجموعة الرابعة

ترشيحاتنا

نتفهم احتياجات إثيوبيا.. سفير مصر بواشنطن: التحرك المنفرد في مسألة سد النهضة مرفوض

تكريم نجوم الفن في أوسكار العرب.. صور

مخدرات ودعارة.. 10 معلومات عن إنجي خوري بعد القبض عليها

خطوة للوراء.. واتساب تتراجع وتعلق تحديثا استفز المستخدمين

تحصيل مليار و239 مليون جنيه من مخالفات البناء بالقليوبية

خاص.. أول تعليق من سانت إيتيان على إيقاف الزمالك مفاوضات بيع مصطفى محمد

Advertisements

قرارات عاجلة من الاتحاد الأفريقي بشأن دوري الأبطال والتصفيات المؤهلة

أبو التفانين حدوتة.. رمضان صبحي يرد على جمهور الأهلي ويتصدر هدافي الدوري

غاضب وحزين.. خاص| حقيقة خلاف أحمد فتحي وإدارة فريق بيراميدز

أخبار الكرة السعودية.. تركي آل الشيخ ينعى نجم الأهلي السابق.. الكلاسيكو ينتهي بالتعادل السلبي

نائب رئيس سانت إيتيان لـ صدى البلد: لا يوجد ناد في العالم يتفاوض بطريقة الزمالك

خاص.. أول تعليق من سانت إيتيان على إيقاف الزمالك مفاوضات بيع مصطفى محمد

مصطفى فتحى يتراجع عن الانتقال للبنك الأهلي بعد مكالمة حسام حسن

تناسب الدوري المصري.. 5 صفقات سوبر ببلاش في ميركاتو الشتاء

إصابة نجم الزمالك خلال مران الفريق قبل مواجهة الجونة

نص رسالة مصطفى محمد لمجلس إدارة الزمالك بعد اتهامات رئيس سانت إيتيان الفرنسي

أخصامي مرعوبين.. رسالة قوية من بيراميدز لـ فرق الدوري المصري

دوري القسم الثاني.. رضا عبدالعال يواصل الهزائم.. وبورتو يتصدر القاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كيك البرتقال بعين الجمل

3 استخدامات غير متوقعة لـ زيت جوز الهند.. تعرف عليها

خطأ غير مقصود.. سائق ينطلق بسيارته على مدرج مطار في مسار طائرة.. شاهد