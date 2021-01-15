عجائب وغرائب مونديال اليد.. لاعب الكونغو يتألق ويسرق الأضواء بوزن 110 كيلو

سرق جوتييه مفومبي ،لاعب منتخب الكونغو الديمقراطية الأضواء خلال مباراة منتخبه مع منتخب الأرجنتين ضمن منافسات الجولة الأولي لمباريات المجموعة الرابعة لبطولة العالم لكرة اليد مصر 2021.





وظهر اللاعب الكونغولي، جوتييه مفومبي، بوزن زائد بطريقة مبالغ بها ،حيث يبلغ وزنه حوالي 110 كيلو جرام ،في ظاهرة غريبة أن يتواجد وزن هائل مثل ذلك في بطولة العالم لكرة اليد .





وتألق مفومبي خلال المباراة ونجح في هز شباك الارجنتين ، 4 أهداف من 4 محاولات، بدقة 100%، وتألق بشكل لافت رغم خسارة الكونغو (28-22).

ويلعب مفومبي في صفوف تروا الفرنسي، ويجيد اللعب على الدائرة، ويعد أحد أبرز عناصر منتخب الكونغو الديمقراطية.

وتضم المجموعة بجانب الأرجنتين والكونغو الديمقراطية كلا من الدنمارك حامل اللقب، والبحرين، وحصد المنتخب الأرجنتيني أول نقطتين فيما ظل الكونغو الديمقراطية دون رصيد.

وتفوق المنتخب الكونغولي 14-13 في الشوط الأول الذى شهد تألق راقصي التانجو في بداية اللقاء وسط محاولات من الفريق الكونغولي للمحافظة على تقليل الفارق حتى إدراك التعادل ومن ثم تحقيق التقدم في الشوط الأول.

ولكن سرعان ما استطاع المنتخب الأرجنتيني فرض السيطرة وحسم المباراة في الشوط الثاني، بفضل تألق رجل المباراة خوان مانويل بار حارس الأرجنتين.

ويلتقى يوم الأحد منتخب الارجنتين مع البحرين ، بينما يلتقى منتخب الدنمارك مع الكونغو الديمقراطية.