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أخبار العالم

دولة عربية تمنح ترامب أعلى وسام لديها لدوره في إحلال السلام

الجمعة 15/يناير/2021 - 11:55 م
ترامب
ترامب
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محمود نوفل
تسلم الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، أرفع وسام من المملكة المغربية، اليوم الجمعة؛ لدوره الكبير في إحلال السلام بين الرباط وتل أبيب، وذلك في غياب لوسائل الإعلام عن مراسم منح الجوائز.

وبحسب مصدر رفيع المستوي في الإدارة الأمريكية فقد أقيمت الاحتفالية الخاصة في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض حيث قدمت الأميرة لالة جمالة العلوي سفيرة المغرب لدى الولايات المتحدة لترامب "وسام محمد". 

ويشار الي ان وسام محمد هو  جائزة لا تمنح سوى لرؤساء الدول هدية من العاهل المغربي الملك محمد السادس.

وفي السياق ذاته تلقى كبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنر ومبعوث الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط "آفي بيركوفيتش"، جائزتين؛ لعملهما على الاتفاق الإسرائيلي المغربي الذي جرى التوصل إليه في ديسمبر 2020.

وساعدت الولايات المتحدة خلال الأشهر الخمسة الأخيرة في إبرام اتفاقيات بين إسرائيل والإمارات والبحرين والسودان والمغرب تهدف لتطبيع العلاقات وبناء الروابط الاقتصادية.
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