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مرأة

طريقة عمل محشي فلفل حار باللحمة المفرومة

السبت 16/يناير/2021 - 03:03 ص
الابراج
الابراج
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أسماء عبد الحفيظ
يقدم الشيف الشربيني طريقة عمل محشي بشكل جديد ومختلف.. لعشاق المحشي والشطة يقدم طريقة عمل محشي فلفل حار باللحمة المفرومة.
 
مقادير محشي فلفل حار باللحمة المفرومة

قرون فلفل حار 
ارز 
لحمة  مكعبات مسلوقة
شبت 
بقدونس 
كزبرة 
بصل 
ثوم 
كمون 
بهارات 
نعناع 
بصل بودرة 
ثوم بودرة 
شطة 
طماطم مفرومة 
صلصة 
طماطم 
ملح وفلفل 
سمنة زيت

طريقة تحضير محشي فلفل حار باللحمة المفرومة

* يخلط البصل مع الثوم والملح والفلفل

* تضاف البهارات والكمون والشبت والبقدونس والكزبرة والثوم والبصل البودر والشطة

*  يضاف الطماطم المفرومة ثم صلصة الطماطم

* تضاف السمنة واللحمة المفرومة والأرز ويقلب جيدا

* يحشى الفلفل ويوضع في حلة

* تضاف عليه المرقة المخلوطة بعصير الطماطم ويترك حتى تمام النضج ويقدم
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