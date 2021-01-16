مليار جنيه خسائر.. نقاش ساخن بين عزة مصطفى ونائب رئيس اتحاد العمال بسبب الحديد والصلب

دخل خالد الفقي عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية نائب رئيس الاتحاد العام للعمال مع الإعلامية عزة مصطفى في نقاش ساخن على الهواء بسبب أزمة الحديد والصلب.





وقالت الإعلامية عزة مصطفى موجهة حديثها إلى خالد الفقي:" احنا بنتناقش مش بنتخانق".





وقال خالد الفقي عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية ونائب رئيس الاتحاد العام للعمال، تعليقا على تصفية شركة الحديد والصلب، إن إدارة شركة الحديد والصلب عرضت رؤية مستقبلية مقبولة تؤكد إجراء إصلاحات في الشركة خلال 3 سنوات وأن تكون منتجة ولكن لم يتم تطبيق تلك الرؤى.









وأضاف الفقي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الديون تراكمت على الشركة لأنها لم تدفع الكهرباء والغاز ".









وتابع :" منذ إنشاء شركة الحديد والصلب تعتبر داعمة للدولة المصرية، والإدارات المتعاقبة على شركة الحديد الصلب السابقة لم تطور المعدات داخل الشركة مطلقا منذ سنوات ".









وأكمل خالد الفقي:" بعد تغيير مجلس الإدارة تم وضع خطة طموحة لتطوير شركة الحديد والصلب ولكن لم يتم تنفيذها وعدد عمال الحديد والصلب 6500 عامل ".







