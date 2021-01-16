ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

فين سبحتك يا معلم أردوغان؟ ممثلة إباحية أمريكية في مسجد آيا صوفيا لتعليم الشباب التركي|شاهد

السبت 16/يناير/2021 - 07:43 م
أردوغان يصلي في مسجد
أردوغان يصلي في مسجد آيا صوفيا
Advertisements
قسم الخارجي
أعلنت ممثلة الأفلام الإباحية الأمريكية الشهيرة ليزا آن عبر حسابها بموقع "تويتر" وصولها إلى تركيا لمشاركتها في حملة دعائية للإعلان عن أوقية ذكرية تنتجها شركة ذائعة الصيت في هذا المجال.

ونشرت آن تغريدة لها كتبت فيها "جئت لتعليم الشباب التركي.. فلنبدأ"، وأرفقت بتغريدتها صورة لها في وضع مثير بأحد المواقع السياحية في مدينة إسطنبول.

كما نشرت الممثلة الإباحية تغريدة أخرى أرفقت بها صورة لها من داخل مسجد آيا صوفيا الشهير بمدينة إسطنبول، الذي أثار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عاصفة سياسية بسبب تحويله من متحف إلى مسجد، وتعرض هو وحكومته لسيل من الانتقادات داخل وخارج تركيا بسببه.

وفي 10 يوليو 2020، أعلن أردوغان تحويل متحف آيا صوفيا، الذي كان في الأصل كاتدرائية بيزنطية، إلى مسجد وفتحه للمسلمين لأداء الصلاة، بعدما أصدرت أعلى محكمة إدارية في تركيا قرارا ينزع صفة "المتحف" عن كاتدرائية آيا صوفيا.

وفي 24 يوليو 2020، أدى أردوغان أول صلاة جمعة في آيا صوفيا بحضور وزراء الحكومة وعدد كبير من المسئولين وآلاف المصلين.

وألغت  المحكمة التركية القرار الذي صدر سنة 1934 وقضى بتحويل الكاتدرائية السابقة إلى متحف في مدينة إسطنبول.

وعبرت الكنيسة الأرثوذكسية الروسية عن أسفها لعدم إصغاء القضاء التركي إلى "مخاوف ملايين المسيحيين"، وسماحها بتحويل كنيسة آيا صوفيا السابقة في إسطنبول إلى مسجد.

ونبهت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، إلى أن آيا صوفيا أُدرجت ضمن التراث العالمي باعتبارها متحفا، وهذا الأمر له طابع إلزامي.

وشيدت كاتدرائية آيا صوفيا التاريخية في عهد الإمبراطورية البيزنطية، خلال القرن السادس الميلادي، وكانت بمثابة كرسي للكنيسة الأرثوذوكسية اليونانية، ثم تحولت إلى مسجد بعد دخول العثمانيين إلى إسطنبول في 1453، وفي 1935 تم تحويلها إلى متحف.
فين سبحتك يا معلم أردوغان؟ ممثلة إباحية أمريكية في مسجد آيا صوفيا لتعليم الشباب التركي|شاهد
فين سبحتك يا معلم أردوغان؟ ممثلة إباحية أمريكية في مسجد آيا صوفيا لتعليم الشباب التركي|شاهد
فين سبحتك يا معلم أردوغان؟ ممثلة إباحية أمريكية في مسجد آيا صوفيا لتعليم الشباب التركي|شاهد
فين سبحتك يا معلم أردوغان؟ ممثلة إباحية أمريكية في مسجد آيا صوفيا لتعليم الشباب التركي|شاهد
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

فوز بايدن برئاسة أمريكا كابوس لأردوغان .. تفاصيل

لمنع تكرار سيناريو آيا صوفيا.. بوتين يحذر أذربيجان من المساس بالكنائس في كاراباخ

سياسي ألماني: ما يفعله أردوغان بـ"المتوسط" يدفع أوروبا لفرض عقوبات على تركيا

تراجع عن لغة التصعيد.. أردوغان يتودد لـ الاتحاد الأوروبي

ترشيحاتنا

صيدلية في طبق.. هاني الناظر يكشف عن وصفة لها مفعول السحر في كورونا

صوروه عاريا.. سيدة تستدرج شابا من فيسبوك لممارسة الرذيلة

اختراق جديد "واتس آب ويب" يشارك بيانات التليفون على جوجل ..فيديو

لن تتوقعها.. دراسة تكشف عنصرين للتحكم في مستوى السكر بالجسم

وزيرة الصحة لرؤساء وفود بطولة العالم: مصر حريصة على صحة وسلامة جميع المنتخبات

مفاجأة.. تركيا قد تغلق قاعدتها العسكرية بقطر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج الصداع في المنزل بـ 3 مكونات طبيعية

شاهد.. أول صور لـ فستان زفاف زوجة نادر حمدي

فى عيد ميلادها الـ 41.. شاهد| صور رومانسية مثيرة جمعت ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي