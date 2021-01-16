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توك شو

قائمة من 200 واحد.. أحمد موسى: انتظروا قريبا تسليم كل الخونة الهاربين من الإخوان

السبت 16/يناير/2021 - 10:04 م
احمد موسى
احمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن كل الخونة والإرهابيين الهاربين في قنوات جماعة الإخوان الإرهابية في تركيا سوف يتم غلق قنواتهم المشبوهة، مضيفا:" كل الخونة هيتم تسليمهم".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" اللي جاي احلى وأكتر وهناك قائمة بـ 200 واحد من الخونة".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:"  عام 2021 سيكون عاما سعيدا علينا ويتم التخطيط على نار هادئة  لعناصر الإخوان  وهناك مفاجآت كثيرة تنتظر عناصر جماعة الاخوان الإرهابية الهاربين".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:"  القنوات المعادية لم تتحدث عن وصول اللقاح الصيني سينوفاك  إلى تركيا ولكن تلك القنوات تحدثت على لقاح سينوفارم الذي وصل مصر ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:"  أردوغان حصل على اللقاح الصيني سينوفاك  ولا يستطيع أحد من قنوات الاخوان في تركيا التشكيك في فعالية اللقاح الصيني".

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