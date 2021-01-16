قائمة من 200 واحد.. أحمد موسى: انتظروا قريبا تسليم كل الخونة الهاربين من الإخوان

قال الإعلامي أحمد موسى، إن كل الخونة والإرهابيين الهاربين في قنوات جماعة الإخوان الإرهابية في تركيا سوف يتم غلق قنواتهم المشبوهة، مضيفا:" كل الخونة هيتم تسليمهم".





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" اللي جاي احلى وأكتر وهناك قائمة بـ 200 واحد من الخونة".





وتابع الإعلامي أحمد موسى:" عام 2021 سيكون عاما سعيدا علينا ويتم التخطيط على نار هادئة لعناصر الإخوان وهناك مفاجآت كثيرة تنتظر عناصر جماعة الاخوان الإرهابية الهاربين".





وتابع الإعلامي أحمد موسى:" القنوات المعادية لم تتحدث عن وصول اللقاح الصيني سينوفاك إلى تركيا ولكن تلك القنوات تحدثت على لقاح سينوفارم الذي وصل مصر ".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" أردوغان حصل على اللقاح الصيني سينوفاك ولا يستطيع أحد من قنوات الاخوان في تركيا التشكيك في فعالية اللقاح الصيني".



