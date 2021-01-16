آيسلندا تهزم الجزائر 39 -23 فى مونديال اليد

حقق المنتخب الآيسلندى لكرة اليد فوزا كبيرا على نظيره الجزائرى 39 -23 فى المباراة التى أقيمت بينهما على صالة العاصمة الإدارية ضمن منافسات المجموعة السادسة لبطولة العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 13 حتي 31 يناير الجاري.





وفشل المنتخب الجزائرى الملقب بمحاربى الصحراء فى مجاراة لاعبى آيسلندا من حيث القوة البدنية والسرعات وقوة التصويبات فى حين نجح المنتخب الأيسلندى فى استغلال نقاط ضعف المنتخب الجزائرى الذى لم يظهر بالشكل المعهود .





ويقع منتخب الجزائر، في المجموعة السادسة بجانب المغرب والبرتغال وأيسلاندا، التي تقام مبارياتها على صالة العاصمة الإدارية، وكان منتخب الجزائر لكرة اليد نجح في تحقيق فوز مثير على نظيره المغرب بنتيجة 24- 23 في الجولة الأولى من المجموعة، في المقابل حقق المنتخب البرتغالي الفوز على آيسلندا بنتيجة 25-23 كما فاز على المغرب بنتيجة 33-20 فى اللقاء الذى جمعهما اليوم.





وبعد نتائج مباريات المجموعة السادسة اليوم ، تأهل المنتخب البرتغالي بشكل رسمي إلى الدور الرئيسي من البطولة، بعد أن رفع رصيده إلى 4 نقاط، بتحقيق انتصارين وتوقف رصيد منتخب الجزائر عند نقطتين بالتساوى مع آيسلندا بينما تذيل المغرب المجموعة بلا رصيد من النقاط .