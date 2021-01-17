سعر BYD F3 2021 في السوق المصرية بعد الزيادة

كشف الوكيل الحصري للعلامة التجارية BYD، في مصر عن أسعار سيارات BYD F3 ، بعد الزيادة حيث اصبح سعر السيارة 171 ألف.
كما يبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.3 لتر ، وذلك عند قطع مسافة تصل إلى 100 كم ، وتتمتع السيارة بأبعاد خارجية مميزة، يبلغ طولها 4533 مم ، والعرض 1705 مم ، الارتفاع 1490 مع سعة الشنطة الخلفية 360 لتر.
وتحتوي السيارة على وسائل امان عديدة ومنها الوسائد الهوائية ، الفرامل المانعة للإنغلاق ABS، وتوزيع إلكترونى للفرامل ، وزودت السيارة ببعض التجهيزات والكماليات ، مثل جنوط رياضية 15 بوصة ، ومصابيح ضباب امامية ، وخلفية LEDومكيف هواء، وباور ستيرنيج، وعجلة قيادة قابلة للتعديل.
يذكر أن BYD هي شركة تصنيع سيارات ومحركات وشاحنات، وتأسست في سنة 1995 كجزء من شركة لصناعة البطاريات القابلة لإعادة الشحن تحمل الاسم ذاته، مما جعلها سادس أكبر شركة صينية لصناعة السيارات على أساس الوحدات المباعة.
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ومن المعروف أن هذه السيارة تنتمي لفئة السيارات السيدان ، كما انها مزودة بمحرك رباعي الإسطوانات ، سعة 1500 سي سي ، وينتج قوة قدرها 108 حصان ، مع عزم دوران 145 نيوتن/ متر ، ومتصل بناقل حركة خماسي السرعات مانيوال .
كما يبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.3 لتر ، وذلك عند قطع مسافة تصل إلى 100 كم ، وتتمتع السيارة بأبعاد خارجية مميزة، يبلغ طولها 4533 مم ، والعرض 1705 مم ، الارتفاع 1490 مع سعة الشنطة الخلفية 360 لتر.
وتحتوي السيارة على وسائل امان عديدة ومنها الوسائد الهوائية ، الفرامل المانعة للإنغلاق ABS، وتوزيع إلكترونى للفرامل ، وزودت السيارة ببعض التجهيزات والكماليات ، مثل جنوط رياضية 15 بوصة ، ومصابيح ضباب امامية ، وخلفية LEDومكيف هواء، وباور ستيرنيج، وعجلة قيادة قابلة للتعديل.
اقرأ أيضا
يذكر أن BYD هي شركة تصنيع سيارات ومحركات وشاحنات، وتأسست في سنة 1995 كجزء من شركة لصناعة البطاريات القابلة لإعادة الشحن تحمل الاسم ذاته، مما جعلها سادس أكبر شركة صينية لصناعة السيارات على أساس الوحدات المباعة.