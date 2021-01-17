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رياضة

15 دقيقة.. الأهلي يهدر الفرص.. والبنك الأهلي متراجع

الأحد 17/يناير/2021 - 05:22 م
فريق الاهلي
فريق الاهلي
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حسن العمدة- علي الخشاب- أحمد رمضان
مرت 15 دقيقة من عمر مباراة الأهلي والبنك الأهلي بالتعادل السلبي في اللقاء الذي يجمعهما حاليا علي ملعب المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

بدأ الأهلي اللقاء بهجمة منظمة بعرضية من الجبهة اليسرى عن طريق علي معلول أبعدها مدافع البنك الأهلي في الوقت المناسب قبل رأس حمدي فتحي المواجه تماما للمرمى وأبعد الكرة إلى ركلة ركنية.

وجاءت ركلة ركنية أولى للنادي الأهلي على يسار مرمى البنك الأهلي، نفذت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها وليد سليمان بتسديدة قوية تصدى لها الحارس محمود الزنفلي ببراعة وأنقذ مرماه.

وباغت حمدي فتحي مرمي البنك الأهلي بتسديدة صاروخية من خارج حدود منطقة جزاء البنك الأهلي مرت بشكل قريب للغاية أعلى العارضة العلوية لمرمى الحارس محمود الزنفلي.

وواصل الأهلي الهجوم المتواصل بتسديدة خطيرة عن طريق أليو ديانج من على حدود منطقة جزاء البنك الأهلي مرت إلى جوار القائم الأيسر لمرمى الحارس محمود الزنفلي.

واشتكى وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الإصابة في العضلة الخلفية خلال عمليات الإحماء قبل مباراة البنك الأهلي.

وخلال عمليات الإحماء اشتكى وليد سليمان من الإصابة في العضلة الخلفية، ليقوم الكونغولي والتر بواليا مهاجم الأهلي بإجراء عمليات الإحماء حال عدم جاهزية سليمان للمشاركة في التشكيل الأساسي للأهلي.

وكان موسيماني أعلن تشكيل الأهلي لمباراة البنك الأهلي وتواجد فيها وليد سليمان ضمن التشكيل الأساسي فيما تواجد بواليا على مقاعد البدلاء.

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