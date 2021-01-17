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تعود لعصور متأخرة.. شاهد| اكتشافات أثرية مهمة في سقارة

الأحد 17/يناير/2021 - 07:31 م
اكتشافات اثرية
اكتشافات اثرية
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عادل نصار
عرض برنامج أخبار مصر، المذاع عبر القناة الأولي للتلفزيون المصري، مساء اليوم الأحد، تقريرا مصورا عن الاكتشافات الأثرية الهامة بسقارة.

وأظهر التقرير، عملية التنقيب لاكتشاف الاثار الهامة في هذه المنطقة، التي تعود إلى الدولة القديمة والحديثة والعصور المتأخرة.

أعلن الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن البعثة المصرية المشتركة بين المجلس الأعلى للآثار ومركز زاهي حواس للمصريات بمكتبة الإسكندرية والتي تعمل في منطقة آثار سقارة بجوار هرم الملك تتي أول ملوك الأسرة السادسة من الدولة القديمة، عن اكتشافات أثرية هامة تعود إلى الدولة القديمة والحديثة والعصور المتأخرة.

وقال الدكتور زاهي حواس عالم الآثار المصرية ورئيس البعثة، أن هذه الاكتشافات سوف تعيد كتابة تاريخ هذه المنطقة وخاصة خلال الأسرتين ١٨ و١٩ من الدولة الحديثة، وهي الفترة التي عُبد فيها الملك تتي وكان يتم الدفن في ذلك الوقت حول هرمه. 
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