تعود لعصور متأخرة.. شاهد| اكتشافات أثرية مهمة في سقارة

عرض برنامج أخبار مصر، المذاع عبر القناة الأولي للتلفزيون المصري، مساء اليوم الأحد، تقريرا مصورا عن الاكتشافات الأثرية الهامة بسقارة.





وأظهر التقرير، عملية التنقيب لاكتشاف الاثار الهامة في هذه المنطقة، التي تعود إلى الدولة القديمة والحديثة والعصور المتأخرة.





أعلن الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن البعثة المصرية المشتركة بين المجلس الأعلى للآثار ومركز زاهي حواس للمصريات بمكتبة الإسكندرية والتي تعمل في منطقة آثار سقارة بجوار هرم الملك تتي أول ملوك الأسرة السادسة من الدولة القديمة، عن اكتشافات أثرية هامة تعود إلى الدولة القديمة والحديثة والعصور المتأخرة.



