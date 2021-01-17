ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

بروتوكول بين الأوقاف وجامعة بور سعيد بشأن برامج تدريب الأئمة

الأحد 17/يناير/2021 - 08:52 م
بروتوكول بين أوقاف
بروتوكول بين أوقاف بور سعيد وجامعة بور سعيد
Advertisements
محمود ضاحي
وقع الشيخ  جمال فتحي عواد مدير مديرية أوقاف بورسعيد والدكتور أيمن محمد إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد اليوم، الأحد، بجامعة بورسعيد بروتوكول تعاون بين مديرية أوقاف بورسعيد والجامعة بشأن تدريب الأئمة والواعظات، بمحافظة بورسعيد.

وأشار الشيخ جمال فتحي عواد، مدير المديرية، إلى أن هذا البروتوكول يأتي ضمن سلسلة من البروتوكولات التي توقعها وزارة الأوقاف مع عدد من الجامعات المصرية على مستوى الجمهورية لتدريب الأئمة والواعظات وتثقيفهم ، مؤكدًا أن هذا البروتوكول يتضمن دورات متتابعة في مجالات:

- اللغة العربية وآدابها.

- الإرشاد النفسي وأساسيات علم الاجتماع.

- بناء المهارات الإعلامية.

 ويهدف أيضا إلى قضية أخرى وهي قضية الدمج والتواصل المجتمعي للسادة الأئمة والواعظات مع مختلف مؤسسات المجتمع العلمية والثقافية والمدنية، بما يسهم في اتساع المدارك الحياتية للعاملين في الحقل الدعوي.

من جانبه أشاد الأستاذ الدكتور/ أيمن محمد إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد بدور وزارة الأوقاف في الارتقاء بالأئمة والدعاة، مؤكدًا أن التدريب يتم بمقر الكليات التابعة لجامعة السويس مع توفير عدد من السادة أعضاء هيئة التدريس المتميزين في كل مجال وتخصص من المجالات التي اشتمل عليها البروتوكول.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بروتوكول بين الأوقاف وجامعة الأزهر بشأن برامج تدريب الأئمة والواعظات

إيقاف مسئول الدفع الإلكتروني بأوقاف البحيرة وإحالته للتحقيق

بروتوكول تعاون بين الأوقاف وجامعة عين شمس غدًا بالأعلى للشئون الإسلامية

بروتوكول تعاون بين الأوقاف وجامعة عين شمس لتدريب الأئمة والواعظات

بروتوكول تعاون بين الأوقاف وجامعة السويس لتدريب الأئمة والواعظات

استمرار فتح باب التقدم للدفعة 28 من مكافأة النشر الدولي بجامعة عين شمس

ترشيحاتنا

تعرف على ترتيب الدوري المصري بعد سقوط الأهلي أمام البنك

خبير تحكيمي: قرار إلغاء هدف الأهلي صحيح 100%

3 ملايين يوميا.. عضو مجلس الشيوخ يحدد خسائر شركة الحديد والصلب

حارس مرمى سموحة يبتلع لسانه خلال مواجهة الإنتاج الحربي.. شاهد

الغضب العربي.. وزير تركي يكشف اتجاه بلاده لإغلاق قاعدتها العسكرية في قطر

بيان عاجل من نادي الزمالك بشأن أزمة ملعب بتروسبورت

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد واقعة حارس سموحة.. علاج حالة ابتلاع اللسان للاعب في المباراة.. صور وفيديو

سعر ومواصفات شيري أريزو 5 الجديدة في مصر.. صور

فوائد ردة الشوفان .. كل ماتريد معرفته عنها .. وطريقة الاستخدام والتحضير