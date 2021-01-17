بروتوكول بين الأوقاف وجامعة بور سعيد بشأن برامج تدريب الأئمة

وقع الشيخ جمال فتحي عواد مدير مديرية أوقاف بورسعيد والدكتور أيمن محمد إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد اليوم، الأحد، بجامعة بورسعيد بروتوكول تعاون بين مديرية أوقاف بورسعيد والجامعة بشأن تدريب الأئمة والواعظات، بمحافظة بورسعيد.





وأشار الشيخ جمال فتحي عواد، مدير المديرية، إلى أن هذا البروتوكول يأتي ضمن سلسلة من البروتوكولات التي توقعها وزارة الأوقاف مع عدد من الجامعات المصرية على مستوى الجمهورية لتدريب الأئمة والواعظات وتثقيفهم ، مؤكدًا أن هذا البروتوكول يتضمن دورات متتابعة في مجالات:





- اللغة العربية وآدابها.





- الإرشاد النفسي وأساسيات علم الاجتماع.





- بناء المهارات الإعلامية.





ويهدف أيضا إلى قضية أخرى وهي قضية الدمج والتواصل المجتمعي للسادة الأئمة والواعظات مع مختلف مؤسسات المجتمع العلمية والثقافية والمدنية، بما يسهم في اتساع المدارك الحياتية للعاملين في الحقل الدعوي.





من جانبه أشاد الأستاذ الدكتور/ أيمن محمد إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد بدور وزارة الأوقاف في الارتقاء بالأئمة والدعاة، مؤكدًا أن التدريب يتم بمقر الكليات التابعة لجامعة السويس مع توفير عدد من السادة أعضاء هيئة التدريس المتميزين في كل مجال وتخصص من المجالات التي اشتمل عليها البروتوكول.



