ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

لوكاكو يقود تشكيل إنتر أمام يوفنتوس في الدوري الإيطالي

الأحد 17/يناير/2021 - 09:10 م
صدى البلد
Advertisements
إسماعيل محمود
أعلن أنطونيو كونتي، المدير الفني لفريق إنتر، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره يوفنتوس، في قمة الجولة الثامنة عشرة لبطولة الدوري الإيطالي" ديربي إيطاليا".

وجاء تشكيل إنتر كالآتي:

في حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش

خط الدفاع: سكرينيار - دي فري - باستوني

خط الوسط: أشرف حكيمي - نيكو باريلا - بروزوفيتش - أرتورو فيدال - أشلي يونج

خط الهجوم:روميلو لوكاكو - لوتارو مارتينيز

أعلن أندريه بيرلو، المدير الفني لفريق يوفنتوس، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره إنتر، في قمة الجولة الثامنة عشر لبطولة الدوري الإيطالي.
وجاء تشكيل يوفنتوس كالآتي:

في حراسة المرمى: تشيزني

خط الدفاع: دانيلو - ليوناردو بونوتشي - جيورجي كيليني - فرابوتا

خط الوسط:أدريان رابيو - بينتاكور - فيدريكو كيزا - آيرون رامسي

خط الهجوم: ألفارو موراتا - كريستيانو رونالدو

ويحتل إنتر المركز الثاني برصيد 37 نقطة، فيما يحتل يوفنتوس المركز الخامس برصيد 33 نقطة.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها تريند.. إطلالات لـ شيماء سيف تخطف الأنظار بجمالها

صدى البلد يكرم الفنانة سميرة عبد العزيز في ندوة خاصة.. صور

بعد واقعة حارس سموحة.. علاج حالة ابتلاع اللسان للاعب في المباراة.. صور وفيديو