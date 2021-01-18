رعب في الأهلي.. ماذا ينتظر محمد الشناوي بعد واقعة حكم مباراة البنك

حالة كبيرة من الرعب تفرض نفسها لدى عشاق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى خوفا من تلقى محمد الشناوى حارس المرمى عقوبة قوية بعد مشادته مع الحكم محمد سلامة، والذى أدار مباراة الفريق أمس أمام البنك الأهلي.



وتعادل الأهلى مع البنك الأهلى بدون أهداف فى المباراة التى أقيمت بينهما فى الجولة السابعة من منافسات الدوري الممتاز .



وعقب انتهاء المباراة، توجه محمد الشناوى إلى محمد سلامة حكم المباراة ودخل معه فى مشادة بسبب اعتراض الحارس على بعض القرارات التحكيمية للحكم فى المباراة ولكن سرعان ما تدخل عدد من لاعبي الأهلى وفضوا الأمر بين الحارس والحكم بإبعاد الشناوى.



ووفقا للوائح فإن عقوبة الدخول فى مشادة " عنيفة " مع الحكم دون الاعتداء عليه فإن العقوبة تصل إلى الإيقاف 4 مباريات بجانب دفع غرامة مادية 20 ألف جنيه ، ولكن يتوقف ذلك الأمر عما سيقوم الحكم بتدوينه فى تقريره الرسمي الذى سيقدمه لاتحاد الكرة.



وفى حال عدم إدانة الشناوى من قبل الحكم فإنه لن يتعرض لأى عقوبة ولا يؤخذ بما حدث عبر شاشات التلفزيون، فتقرير الحكم ومراقب المباراة هو الفيصل فى تلقى الشناوى أو أى لاعب أخر أى عقوبة وذلك وفقا للوائح.



ووفقا لما تم مشاهدته عبر شاشات التليفزيون فإنه لا توجد مقارنة بين واقعة محمد الشناوى وفرجاني ساسي لاعب الزمالك ، فالأخير قام بالتعدى على الحكم بخطف السماعة من إذنه وهو ما لم يفعله الشناوى على الإطلاق واقتصر الأمر على الاعتراض فقط لا غير .



ومن المقرر أن تعلن لجنة الانضباط قراراتها خلال الساعات القليلة المقبلة الخاصة بكافة مباريات الدوري الممتاز.