رئيس الوزراء: فحص 50 مليون مواطن في مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سي

وأشار رئيس الوزراء خلال كلمته أمام البرلمان إلى أنه تم إجراء، 470 ألف عملية، ضمن مشروع خدمة العمليات الجراحية دون مقابل، واقترب المستفيدون من العلاج على نفقة الدولة من 3 ملايين مواطن.









وتابع رئيس الوزراء، أنه تم أصدار العديد من الإجراءات على مسارين تمثلا في الحفاظ على أرواح المواطنين، وعلى عجلة الاقتصاد، مضيفا: " كنا نعي أن غلق الاقتصاد، معناه اننا سنكون في موقف من سوء الاقتصاد لا نتخيله، وكنا من أفضل الدول في التعامل مع جائحة كورونا، ونحن ثاني دولة على العالم في النمو الاقتصادي بعد الصين".