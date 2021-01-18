ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

رئيس الوزراء: فحص 50 مليون مواطن في مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سي

الإثنين 18/يناير/2021 - 12:17 م
رئيس الوزراء الدكتور
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي
Advertisements
صدى البلد
قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إنه في إطار مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سي تم فحص 50 مليون مواطن، ومليون مواطن كانوا مصابين بالمرض، وتم صرف علاج لهم.

وأشار رئيس الوزراء خلال كلمته أمام البرلمان إلى أنه تم إجراء، 470 ألف عملية، ضمن مشروع خدمة العمليات الجراحية دون مقابل، واقترب المستفيدون من العلاج على نفقة الدولة من 3 ملايين مواطن. 


وتابع رئيس الوزراء، أنه تم أصدار العديد من الإجراءات على مسارين تمثلا في الحفاظ على أرواح المواطنين، وعلى عجلة الاقتصاد، مضيفا: " كنا نعي أن غلق الاقتصاد، معناه اننا سنكون في موقف من سوء الاقتصاد لا نتخيله، وكنا من أفضل الدول في التعامل مع جائحة كورونا، ونحن ثاني دولة على العالم في النمو الاقتصادي بعد الصين". 
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات اوبل كروس لاند 2021 بعد الزيادات الجديدة .. صور

بإطلالة ملفتة.. مي عمر تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

أبيض x أبيض .. أسما شريف تستعرض أناقتها بإطلالة شتوية