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منها 6 جدد .. مدبولى: تطوير وإنشاء 26 مستشفى في 12 محافظة

الإثنين 18/يناير/2021 - 12:16 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
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هاجر إبراهيم
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إنه فى مجال توفير الرعاية الصحية الشاملة أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بمحافظة بورسعيد فى نوفمبر 2019، مشيرا إلى أنها الأن تغطى مواطنين المحافظة بإجمالى 180 ألف أسرة، حيث تم تطوير عدد 41 مسشتفى ووحدة صحية بمحافظات إقليم السويس.

وأضاف "مدبولى"، خلال بيان الحكومة بالبرلمان، اليوم الأثنين، أنه فى خلال هذا العام سيتم البدأ بتطوير باقى محافظات المرحلة الأولى، وتشمل تلك المرحلة  305 وحدة ومركز لتطوير الرعاية الصحة الاولية المتكاملة، بالإضافة إلى 50 مسشتفى لتقديم الخدمات الصحية الخاصة بالمستوى القانى والثالث التى يتم إحالة المرضى إليهم من المستوى الاول.


وتابع أنه تم إنشاء وتطوير 26 مشفى بمحافظات الإسماعيلية وبور سعيد والإسكندرية والقليوبية والقاهرة والجيزة وكفر الشيخ وأسيوط والأقصر والبحيرة والمنيا وجنوب سيناء، ومنهم 6 جدد تماما.
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