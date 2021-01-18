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محافظات

نائب محافظ الدقهلية يبحث مشروعات الإسكان على أرض الجلاء والصوامع

الإثنين 18/يناير/2021 - 04:25 م
نائب محافظ الدقهلية
نائب محافظ الدقهلية
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همت الحسينى
أناب الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية اليوم هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية برئاسة الاجتماع الخاص بمشروعات الإسكان المقرر إنشاؤها على أرض مساكن الجلاء وأرض منطقة الصوامع بمدينة المنصورة.

وكان ذلك لتوفير مسكن لائق لقاطني مساكن الجلاء والمجزر وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى وفى إطار تكليفات  المهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزراء فى هذا الشأن.

جاء ذلك بحضور اللواء عبد القادر النورى وكيل أول الوزارة السكرتير العام، ومنال الغندور السكرتير المساعد، والمهندس اسامة اسماعيل ممثل صندوق تطوير العشوائيات، والنقيب أحمد ممدوح ممثل الهيئة القومية للقوات المسلحة، والمستشار رضوان سعيد المستشار القانونى للمحافظة، ومسئولى أحياء شرق وغرب المنصورة ورؤساء قطاعات المياه والكهرباء، ووكلاء وزارات التضامن والشباب والرياضة والتعليم  وهيئة الابنية التعليمية ومسئولى المرافق والتموين والمشروعات والتخطيط والشئون القانونية وتطوير العشوائيات والأملاك.

وتم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة كافة الإجراءات التنسيقية فيما بين كافة الجهات المختصة للاعداد لتنفيذ مشروعات الاسكان المشار اليها بالمواقع المذكورة، ووضع خطة لنقل السكان الحاليين بمساكن الجلاء وتوفير مبالغ مالية لهم كقيمة ايجارية لسكن مؤقت لهم لحين انتهاء تنفيذ المشروع وتسليمهم عقود سكنية للوحدات الجديدة المقرر اقامتها والتى تشمل تشطيبات متميزة حيث يتم حاليا اعداد هذه العقود عملا على ارضاء المواطنين .

كما تقرر خلال الاجتماع  إعداد حصر دقيق شامل بالوحدات السكنية الحالية بمساكن الجلاء والقاطنين فيها بدقة حرصا على حقوق الجميع، كما تقرر الإعداد الجيد للعقود الجديدة للوحدات السكنية المقرر تنفيذها حرصا على حق الدولة وحق المواطنين.

وأشار نائب المحافظ إلى أن هناك توجيهات بمتابعة الخطوات التنفيذية لهذا المشروع القومى أولا بأول عملا على توفير مسكن ملائمة للمواطنين قاطنى مساكن الجلاء والمجزر حرصا على سلامتهم وحياتهم، كما تقرر سرعة الانتهاء من الإجراءات القانونية الخاصة بإعداد بروتوكول يتم توقيعه مع صندوق تطوير العشوائيات بشأن المشروعات المشار إليها بالمواقع المذكورة، وبعدها يتم تسليم المواقع إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لبدء التنفيذ وفق برامج زمنية محددة يتم إقرارها والالتزام بها بين كافة الأطراف.

نائب محافظ الدقهلية يبحث مشروعات الإسكان على أرض الجلاء والصوامع
نائب محافظ الدقهلية يبحث مشروعات الإسكان على أرض الجلاء والصوامع
نائب محافظ الدقهلية يبحث مشروعات الإسكان على أرض الجلاء والصوامع
نائب محافظ الدقهلية يبحث مشروعات الإسكان على أرض الجلاء والصوامع
نائب محافظ الدقهلية يبحث مشروعات الإسكان على أرض الجلاء والصوامع
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