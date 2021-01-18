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برلمان

البرلمان يحيل بيان شعراوي بشأن تنفيذ برنامج الحكومة إلى «محلية النواب»

الإثنين 18/يناير/2021 - 04:45 م
المستشار حنفي جبالي
المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - يوسف سامح
وافق مجلس  النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على إحالة بيان اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، حول موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة، والمناقشات التي دارت حوله، إلي لجنة الإدارة المحلية بالمجلس، لمتابعة عمل الوزارة في تنفيذ برنامج الحكومة والتأكد من تنفيذ الإيضاحات التي قدمها وزير التنمية المحلية علي أرض الواقع.

جاء ذلك عقب إلقاء اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بيانا اليوم حول موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة، وتعقيب النواب عليه.

وطالب المستشار حنفي جبالي، لجنة الإدارة المحلية بإعداد تقرير لعرضه على مجلس النواب.

وأعلن المستشار حنفي جبالي، عن اتباع نفس الأمر مع الوزراء المحدد لهم الحضور خلال الجلسات العامة المقبلة، داعيا النواب إلي أن تكون التعليقات التفصيلية داخل اللجان النوعية المختصة بمناقشة بيانات الوزراء.

وشدد رئيس مجلس النواب، على عدم تقديم أعضاء المجلس أي طلبات للوزراء خلال سير الجلسة العامة للمجلس.
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