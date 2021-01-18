مونديال اليد.. البرتغال تفوز على الجزائر 26 - 19

فاز المنتخب البرتغالي على نظيره المنتخب الجزائري بنتيجة 26-19 في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن مباريات الجولة الأخيرة من الدور الأول للمجموعة السادسة، لبطولة العالم لكرة اليد رقم 27 للرجال .





انتهى الشوط الأول بتقدم البرتغال 14-9 وسط تفوق للفريق البرتغالي ومحاولة الجزائر إدراك التعادل ، وفي الشوط الثاني واصلت البرتغال سيطرتها على اللقاء وأنهت المباراة لصالحها بنتيجة 26-19.





وخلال اللقاء تعرض هشام كبيش لاعب الجزائر وأليكسيك بورجيس لاعب البرتغال للطرد المباشر بسبب التدخلات العنيفة بعد اللجوء لتقنية الفيديو.





وحصد منتخب البرتغال نقطتين جديدتين في البطولة ليصبح رصيده 6 نقاط في صدراة المجموعة بالعلامة الكاملة من الفوز على أيسلندا والمغرب والجزائر ويتأهل للدور الرئيسي ، بينما تجمد رصيد الجزائر عند نقطتين من الفوز على المغرب والهزيمة من أيسلندا والبرتغال.



