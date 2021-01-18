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رياضة

مونديال اليد.. البرتغال تفوز على الجزائر 26 - 19

الإثنين 18/يناير/2021 - 08:47 م
صدى البلد
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ريهام بكير
فاز المنتخب البرتغالي على نظيره المنتخب الجزائري بنتيجة 26-19 في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن مباريات الجولة الأخيرة من الدور الأول للمجموعة السادسة، لبطولة العالم لكرة اليد رقم 27 للرجال .

انتهى الشوط الأول بتقدم البرتغال 14-9 وسط تفوق للفريق البرتغالي ومحاولة الجزائر إدراك التعادل ، وفي الشوط الثاني واصلت البرتغال سيطرتها على اللقاء وأنهت المباراة لصالحها بنتيجة 26-19.

وخلال اللقاء تعرض هشام كبيش لاعب الجزائر وأليكسيك بورجيس لاعب البرتغال للطرد المباشر بسبب التدخلات العنيفة بعد اللجوء لتقنية الفيديو.

وحصد منتخب البرتغال نقطتين جديدتين في البطولة ليصبح رصيده 6 نقاط في صدراة المجموعة بالعلامة الكاملة من الفوز على أيسلندا والمغرب والجزائر ويتأهل للدور الرئيسي ، بينما تجمد رصيد الجزائر عند نقطتين من الفوز على المغرب والهزيمة من أيسلندا والبرتغال.

وتختتم لقاءات الدور الأول لهذه المجموعة المقامة بصالة العاصمة الإدارية الجديدة في التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة بلقاء أيسلندا والمغرب.
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