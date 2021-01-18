محلل أمريكي يكشف حقيقة مؤامرة قتل جو بايدن قبل توليه الرئاسة

قال الدكتور ماك شرقاوي، المحلل السياسي الأمريكي، أن المظاهرات في الولايات المتحدة الأمريكية قبل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن غير طبيعية؛ موضحا أن العصابات المتطرفة في أمريكا غاضبة.





وأضاف شرقاوى خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، الإعلامي «أحمد موسى»، أن دستور أمريكا ينص على حق الولايات الأمريكية في الانفصال عن السلطات الفيدرالية؛ موضحا أن حوالي 70 مليون مخبول انتخبوا ترامب ويجب مراعاة مشاعرهم حتى لا تحدث أحداث عنف.





وأشار إلى أن رئيسة مجلس النواب بيلوسي لا تكترث بمشاعر مؤيدي ترامب وتنوي محاكمة عقب تنصيب جو بايدن؛ لافتا إلى أنه يتم التدقيق في 25 ألف شرطي قبل حفل تنصيب بايدن خوفا من حدوث أي شغب أو اغتيالات.





وأوضح أنه سوف يتم استبعاد كل الأشخاص العاملين بالخدمات الأمنية من التواجد بالقرب من بايدن.



