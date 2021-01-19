رئيس جامعة الوادى الجديد يختتم فعاليات معسكر توليد الأفكار بنادى ريادة الأعمال

اختتم نادى ريادة الأعمال بجامعة الوادي الجديد فعاليات معسكر توليد الأفكار والذى نظمه نادى ريادة الأعمال بالجامعة وذلك بحضور الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادى الجديد والذي ينظمه نادي ريادة الأعمال التابع لمكتب نقل وتسويق التكنولوجيا ودعم الابتكار بالجامعة الأعمالالأعمال





صرح بذلك الدكتور جمال حسن مدير نادي ريادة الأعمال بجامعة الوادى الجديد وقال ان المعسكر التدريبي لتوليد الأفكار الريادية تم عقده عن بعد لمدة ٣ أيام بمشاركة ١٢٠ متدربا.

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أكد رئيس الجامعة في كلمته على دعمه الكامل لمكتب التايكو وجميع أنشطة ريادة الأعمال مثمنا الجهود التي يبذلها فريق العمل لنشر فكر الإبتكار وريادة الأعمال بالجامعة، مرحبا بجميع المتدربين من داخل الجامعة وخارجها، مشيرًا إلى أهمية التدريب في مجال ريادة الأعمال بما يخدم رؤية الجامعة في تخريج طالب مؤهل لسوق العمل وفقا لرؤية مصر 2030





أشار رئيس الجامعة إلى التعاون الكامل بين الجامعة وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا متمثلة في ألاستاذ الدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية في مجالات الابتكار والتكنولوجيا وريادة الأعمال ، مثمنا الجهود التي تبذلها الأكاديمية في هذا الصدد.





واضاف مدير نادي ريادة الأعمال بالجامعة أن المعسكر تمخض عنه اقتراح ١٦ شركة ناشئة تركز على حل مشكلات تواجه المجتمع المصري في مختلف القطاعات، هذا قد فاز من مجموعات العمل ٦ مقترحات لشركات ناشئة انتجها المتدربون خلال فعاليات المعسكر، إلا أن جميع المقترحات جيدة وناتجة عن مشكلات واقعية وتهم شريحة كبيرة من أفراد المجتمع.





وقال مدير نادي ريادة الأعمال بجامعة الوادى الجديد انه شارك فى التدريب كل من الدكتور وفاء عبدالرشيد المدير التنفيذي لبرنامج اندية ريادة الأعمال بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا و المهندس والمهندس تامر أحمد خبير ريادة الأعمال و الدكتور . احمد دياب مدير مكتب التايكو بجامعة الوادي الجديد و الدكتورة فاطمة طه نائب مدير النادي و الدكتور خلف العفدري مسئول ريادة الأعمال بكلية الآداب. بالاضافة الى مشاركة أعضاء هيئة تدريس وباحثين و هيئات معاونة و أعضاء الجهاز الاداري بالجامعة وطلبة وطالبات الجامعة وعدد من طلاب وطالبات الجامعات المصرية الأخرى.



