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محافظات

وكيل وزارة جديد للصحة بالإسكندرية .. الثالث منذ بداية أزمة كورونا

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 12:45 م
سعيد السقعان
سعيد السقعان
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أحمد بسيوني

أصدرت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، قرارا بتكليف الدكتور سعيد مأمون السقعان، مدير عام الإدارة العامة للشؤون العلاجية والخدمات المتكاملة بمديرية الشؤون الصحية في الإسماعيلية  للقيام بأعمال مدير مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية.

وجاء نص القرار رقم 22 لسنة 2021، أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قررت ندب الدكتور سعيد مأمون سليمان السقعان للعمل وكيلا لوزارة الصحة في الإسكندرية خلفا للدكتور خالد عبدالغني.


ويعتبر سعيد السقعان ثالث وكيل وزارة للصحة بالإسكندرية يتولى المسئولية منذ بداية أزمة جائجة كورونا. فعند بداية الأزمة، كان الدكتور علاء عثمان وكيلًا للوزارة.


وفي يوليو الماضي، أصدرت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، قد أصدرت قرارًا في يوليو الماضي بتكليف الدكتور خالد جمال عبد الغني، بالقيام بأعمال مدير مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية لمدة عام، خلفا للدكتور علاء عثمان الذي تم نقله للعمل بقطاع شئون الأقاليم الصحية بديوان عام الوزارة.


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وفي سياق متصل، أصدرت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، قرارا بتكليف الدكتور خالد جمال عبد الغنى أخصائي أول طب بشرى بمديرية الشئون الصحية بالمنيا، للقيام بأعمال مدير مديرية الشئون الصحية بالقليوبية.


وجاء القرار لمدة عام خلفا للدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، الذى وافته المنية إثر إصابته بفيروس كورونا. وجاء قرار وزيرة الصحة بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979م، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وعلى قرار رئيس الجمهوري رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان، وبناءا على الظروف الصحية الطارئة المتعلقة بمواجهة فيروس كورونا المستجد.


وتضمن القرار فى مادته الأولى تكليف الدكتور خالد جمال عبد الغنى أخصائي أول طب بشرى بمديرية الشئون الصحية بالمنيا، للقيام بأعمال مدير مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية، وذلك لمدة عام خلفا للدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية الراحل إثر إصابته بفيروس كورونا، كما تضمنت المادة الثانية أنه على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويلغى كل ما يخالفه من قرارات.

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