ضبط دواجن فاسدة بعدد من المطاعم في حملة بـ رأس البر

شنت مديرية الطب البيطرى بدمياط برئاسة الدكتور إيهاب شكرى مدير عام الطب البيطري،حملة مكبرة على الأسواق والمطاعم لضبط الاطعمة واللحوم الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.



جاءت الحملة برئاسة الدكتور طارق يوسف ابو النجا مدير إدارة المجازر والتفتيش علي اللحوم والدكتورة ولاء عبد الرحمن رئيس قسم المجازر والدكتور احمد صيام مفتش بادارة التفتيش بالاشتراك مع ضياء قنديل مدير الادارة التموينية براس البر ومحمد عاشور رئيس مكتب تموين راس البر.

وأسفرت الحملة عن ضبط ٣٢ك دواجن متبلة غير صالحة للاستهلاك الآدمي و١٠ ك كبدة فاسدة، وذلك بعدد من المطاعم بمدينة راس البر وجاهزة للتصنيع .

وتم تحرير عدد ٤ محضر وتم العرض على النيابة العامة بدمياط لاتخاذ الاجراءات الازمة حيال المخالفين.



