ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ كفر الشيخ: تلقينا 114 ألفًا و184 طلب تصالح بقيمة 512 مليون جنيه

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 02:54 م
صدى البلد
Advertisements
محمود زيدان
أعلن اللواء جمال نور الدين،محافظ كفر الشيخ،أن عدد طلبات التصالح التي تلقتها المحافظة 114 ألفًا و 184 طلب تصالح ، بقيمة 512 مليونًا و123 ألف جنيه،مشيرًا إلى أن مبالغ التصالح ستعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة، وتوصيل مرافق سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ،أن مد فترة التصالح لنهاية شهر مارس المقبل، فرصة منحتها الدولة للمواطنين للتصالح، في ظل ما تقدمه المحافظة من تسهيلات سواء تخفيض سعر المتر بالقرى على مستوى الجمهورية لـ 50 جنيهًا، ومدن كفر الشيخ إلى تخفيض 40% جديدة، وفقًا لما أعلن عنه بالجريدة الرسمية. 

وفي سياق متصل، وفرت الحكومة بالنسبة لمحافظة كفر الشيخ، 9 مراكز تكنولوجية في المدن، بالإضافة لإطلاق البوابة الالكترونية "محليات"، واستقبال المواطنين بـ 88 مدرسة بالقرى، و13 مركزًا للمعلومات بالوحدات المحلية، ليتسنى للمواطن تقديم طلبات التصالح دون التعرض للزحام بالمراكز التكنولوجية، وتوفير خدمة سداد قيمة جديدة التصالح من خلال كارت الفيزا.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بـ470 مليون جنيه .. محافظ كفر الشيخ: تلقينا 96 ألفًا و693 طلب تصالح حتى الآن

محافظ كفر الشيخ: تلقينا 109 آلاف و305 طلبات تصالح بقيمة 495 مليونا و490 ألف جنيه

بـ 518 مليون جنيه.. كفر الشيخ تتلقى 111 ألف طلب تصالح بناء

محافظ كفر الشيخ: تلقينا 111 ألفا و720 طلب تصالح في مخالفات البناء

محافظ كفر الشيخ: تلقينا 112 ألفًا و255 طلب تصالح في مخالفات البناء

محافظ كفر الشيخ: تلقينا 113 ألفاً طلب تصالح على مخالفات البناء بقيمة 510 ملايين جنيه

ترشيحاتنا

قبل إجراء القرعة.. تعرف على منافسي الأهلي المحتملين في كأس العالم للأندية

أطباء الجلدية يكشفون عن أهم 7 نصائح لتجنب المسام الواسعة للبشرة

من 8 لـ 9 أيام.. الصحة العالمية: مصابو كورونا أكثر نقلا للعدوى خلال هذه المدة

شديد البرودة.. الأرصاد: أمطار على القاهرة والسواحل غدًا يصاحبها عواصف ترابية

10 فبراير.. أولى جلسات محاكمة صاحب موقع أفندينا للزواج العرفي والشرعي

تقرير مخابراتي يحذر: حفل تنصيب بايدن مهدد بسبب "الذئاب المنفردة".. فيديو

Advertisements

قرار عاجل ضد عضوات نادي الجزيرة المشاركات بـ حفل الصور الجنسية

بعد إيقاف الشناوي.. إبراهيم فايق يفجر مفاجأة مدوية بشأن حكم مباراة الأهلي والبنك الأهلي

حاولا رشوة مسئول بمصلحة الضرائب.. الرقابة الإدارية تقبض على مالك ومدير مكتب محاسبة شهير

بعد تعرضها للتنمر .. 10 معلومات عن نور ابنة عمرو دياب

من اليوم .. وزير التعليم العالي يعلن تنفيذ الضبطية القضائية ضد معاهد بير السلم

عاجل.. رئيس النواب يخرج محمد عبد العليم داوود من القاعة ويحيله لهيئة المكتب

آخر فرصة للتقديم 30 يناير .. تفاصيل كاملة عن وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية

اتحاد الكرة: لا صحة لإيقاف حكام مباراة الأهلي وفريق البنك

قبل مغادرته البيت الأبيض.. رسالة عاجلة من أحد ملوك الخليج إلى ترامب

غليان في الأهلي.. شوبير يهاجم اتحاد الكرة بعد إيقاف محمد الشناوي

القصة الكاملة لخلاف محمد الشرنوبي وسارة الطباخ الجديد.. المنتجة تتهم المطرب بالتشهير

بالأسود فوق الركبة.. عبير صبري تثير الجدل بإطلالة جريئة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب كلب بوليسي.. قصة موقف محرج تعرض له حفيد ملكة بريطانيا الأمير ويليام

تحد من فعالية لقاح كورونا.. دراسة تحذر من تناول هذه الأطعمة والمشروبات

بالأسود فوق الركبة.. عبير صبري تثير الجدل بإطلالة جريئة