ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بسبب فيروس كورونا.. المغرب يمدد الإغلاق الجزئي لأسبوعين إضافيين

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 03:56 م
فيروس كورونا المستجد
فيروس كورونا المستجد
Advertisements
أمينة الدسوقي
قررت الحكومة المغريبية تمديد فترة العمل بالإجراءات الاحترازية التي تم إقرارها يوم 13 يناير 2021 لمدة أسبوعين إضافيين، وذلك ابتداء من يومه الثلاثاء 19 يناير 2021 على الساعة التاسعة ليلا.

وأوضح بلاغ للحكومة وفقا لما نشرت وكالة الأنباء المغريبية، أن هذا القرار يأتي على إثر التطور الوبائي لفيروس كورونا - كوفيد19 على الصعيد العالمي وذلك بظهور سلالات جديدة من هذا الفيروس في بعض الدول المجاورة، وفي إطار المجهودات المتواصلة لتطويق رقعة انتشار هذا الوباء والحد من انعكاساته السلبية.

وأضاف االسلطات المغريبية أن هذا القرار يأتي كذلك بناء على توصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة الاستمرار في الإجراءات اللازمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا -كوفيد19.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

كوريا الجنوبية تمدد توصيتها بعدم السفر للخارج بسبب كورونا

بسبب تفشي كورونا.. المغرب يمدد حالة الطوارئ حتى 10 يناير

المغرب يسجل 4434 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أمر ملكي في المغرب بتوفير لقاح كورونا لكل الشعب مجانا

مع إعلان الإغلاق التام.. وزير ألماني: انتشار كورونا خرج عن السيطرة

نتنياهو: الإغلاق واللقاح يخلصان إسرائيل من كورونا خلال أسابيع

ترشيحاتنا

خطر غير مسبوق يهدد العالم.. وتحذيرات من وباء جديد قادم

قبل مغادرته البيت الأبيض.. رسالة عاجلة من أحد ملوك الخليج إلى ترامب

هل لمس القطة وجلوسها على سجادة الصلاة يبطلها ؟ الإفتاء توضح

بعد الزيادات الأخيرة.. تعرف على أسعار رينو ميجان موديل 2021

نشرة الصحة والمرأة.. نقص البروتين في الجسم يسبب 7 مخاطر.. وجمال شعبان يقدم نصائح مهمة للنجاة من النوبة القلبية

ناس مبيطمرش فيها.. الحضري يرد على محمد فضل بـ عنف

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب كلب بوليسي.. قصة موقف محرج تعرض له حفيد ملكة بريطانيا الأمير ويليام

تحد من فعالية لقاح كورونا.. دراسة تحذر من تناول هذه الأطعمة والمشروبات

بالأسود فوق الركبة.. عبير صبري تثير الجدل بإطلالة جريئة