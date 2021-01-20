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طارق الشناوي: صلاح ذو الفقار فنان عبقري وموهوب أتقن جميع أدواره.. فيديو

الأربعاء 20/يناير/2021 - 04:01 ص
الفنان صلاح ذو الفقار
الفنان صلاح ذو الفقار
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محمود محسن
أكد الناقد الفني طارق الشناوي أن بصمة الفنان صلاح ذو الفقار من الصعب أن تتحقق إلا من خلال شخص مشابه لصلاح ذو الفقار مؤكدا  أن جميع أدوار صلاح ذو الفقار أستطاع أن يتقن فيها الشخصية التي كان يقدمها.

وأضاف الشناوي خلال لقاء له لبرنامج كلمة أخيرة عبر فضائة أون  لا ننسى فيلم "الناصر صلاح الدين" فقد استطاع صلاح ذو الفقار أن يتقن شخصية عيسى العوام وغيرها من الكثير من الأعمال التي قدمها.

وتابع الناقد الفني أن صلاح ذو الفقار أستطاع أن يثبت أنه فنان عبقري وموهوب مؤكدا أنه كان له أدوار متعددة من بين الدراما والكوميديا والتراجيديا وجميعها أستطاع أن يتقنها جميعا.

ويعد صلاح ذو الفقار، واحدًا من أهم الفنانين الذين أثروا السينما المصرية بعدد من الأفلام المهمة مثل "أغلى من حياتى" و"مراتى مدير عام" و"الطاوس" و"الوحل".

تزوج صلاح ذو الفقار، 4 مرات، كانت الزيجة الأولى له من السيدة نفيسة بهجت، وهى من رائدات العمل الاجتماعى و ابنة محمود بك بهجت، وكانت تربطهما علاقة قرابة وتزوجها عام 1947 وهي أم أبنائه أحمد، ومنى المحامية، ورغم أنه تزوج عليها وانفصلا شكليًا إلا أنه لم يطلقها لأنها أم أولاده إلى أن توفيت.

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