طارق الشناوي: صلاح ذو الفقار فنان عبقري وموهوب أتقن جميع أدواره.. فيديو

أكد الناقد الفني طارق الشناوي أن بصمة الفنان صلاح ذو الفقار من الصعب أن تتحقق إلا من خلال شخص مشابه لصلاح ذو الفقار مؤكدا أن جميع أدوار صلاح ذو الفقار أستطاع أن يتقن فيها الشخصية التي كان يقدمها.
وأضاف الشناوي خلال لقاء له لبرنامج كلمة أخيرة عبر فضائة أون لا ننسى فيلم "الناصر صلاح الدين" فقد استطاع صلاح ذو الفقار أن يتقن شخصية عيسى العوام وغيرها من الكثير من الأعمال التي قدمها.
وتابع الناقد الفني أن صلاح ذو الفقار أستطاع أن يثبت أنه فنان عبقري وموهوب مؤكدا أنه كان له أدوار متعددة من بين الدراما والكوميديا والتراجيديا وجميعها أستطاع أن يتقنها جميعا.