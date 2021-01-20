حدث ليلاً | ارتفاع إصابات ووفيات كورونا.. رجل يعري طفلته الرضيعة ويلقيها في النار.. الكويت ترفع السرية عن أرصدة مصريين.. وداع ترامب وتنصيب بايدن

نشر موقع صدى البلد ، عددًا من الأخبار المهمة في مختلف المجالات على الساحتين المحلية والعالمية خلال ساعات الليل الأولى وحتى صباح اليوم الأربعاء الموافق 20 يناير 2021، نرصد أبرزها في السطور التالية:





بينهم ليدي جاجا وجينيفر لوبيز.. إقبال المشاهير على حفل تنصيب بايدن يغيب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، عن حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، ورغم ذلك، يبدو أن الملياردير الجمهوري غاضبا بشكل ملحوظ، من مشاركة عدد كبير من المشاهير في مراسم التنصيب.

واشنطن تتحول إلى ثكنة عسكرية قبل ساعات من تنصيب بايدن.. صور بإجراءات أمنية غير مسبوقة، تحولت العاصمة الأمريكية واشنطن إلى "ثكنة عسكرية"، قبيل ساعات من حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، حيث لا تخلو الشوارع من الجنود والحواجز والأسلاك الشائكة.



