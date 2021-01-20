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محافظات

بقيمة 512 مليون جنيه.. كفر الشيخ تتلقى أكثر من 114 ألف طلب تصالح بمخالفات البناء

الأربعاء 20/يناير/2021 - 02:04 م
صدى البلد
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محمود زيدان
أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، أن عدد طلبات التصالح التي تلقتها المحافظة 114 ألفًا و61 طلب تصالح، بقيمة 512 مليونًا و227 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن مبالغ التصالح ستعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة، وتوصيل مرافق سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن مد فترة التصالح لنهاية شهر مارس المقبل، فرصة منحتها الدولة للمواطنين للتصالح، في ظل ما تقدمه المحافظة من تسهيلات سواء تخفيض سعر المتر بالقرى على مستوى الجمهورية لـ 50 جنيهًا، ومدن كفر الشيخ إلى تخفيض 40% جديدة، وفقًا لما أعلن عنه بالجريدة الرسمية. 

وفي سياق متصل، وفرت الحكومة بالنسبة لمحافظة كفر الشيخ، 9 مراكز تكنولوجية في المدن، بالإضافة لإطلاق البوابة الالكترونية "محليات"، واستقبال المواطنين بـ 88 مدرسة بالقرى، و13 مركزًا للمعلومات بالوحدات المحلية، ليتسنى للمواطن تقديم طلبات التصالح دون التعرض للزحام بالمراكز التكنولوجية، وتوفير خدمة سداد قيمة جديدة التصالح من خلال كارت الفيزا.
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