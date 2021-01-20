بريطانيا: 1.7 مليار جنيه إسترليني لبناء خطي مونوريل في مصر

أكد تحالف بقيادة شركة بومباردييه البريطانية للنقل علي إتمام صفقة مع الحكومة المصرية لبناء خطين جديدين للمونوريل بفضل دعم 1.7 مليار جنيه إسترليني من وكالة تمويل الصادرات البريطانية (UKEF) ، وهو أكبر مبلغ تمويل قدمته على الإطلاق لمشروع بنية تحتية في الخارج.





وأعلنت وزيرة التجارة الدولية ليز تروس اليوم الأربعاء عن الضمان الحكومي، الذي سيدعم الوظائف التي تتطلب مهارات عالية في مدينة ديربيشاير بإنجلترا.





وتم اختيار تحالف بومباردييه كالمزايد المفضل للمشروع في قمة الاستثمار البريطانية-الأفريقية لعام 2020، و حصل على التمويل اللازم للوفاء بالعقد وبدء الإنتاج بضمان الوكالة البريطانية UKEF. ويمكن لـ بومباردييه الآن الاستثمار في مركز التصنيع الخاص بها في ديربي حيث سيتم تصميم وبناء قطارات المونوريل المصرية.





خط إنتاج مخصوص

وبحسب بيان للسفارة البريطانية بالقاهرة سيكون هذا هو خط إنتاج العربات للسكة الأحادية الوحيد في المملكة المتحدة وسيدعم 100 وظيفة بريطانية في الشركة وغيرها في سلسلة التوريد في المملكة المتحدة.





وتأتي هذه الأخبار في الوقت الذي تستضيف فيه المملكة المتحدة مؤتمر الاستثمار الإفريقي اليوم (20 يناير 2021) ، وهو أول مؤتمر استثمار دولي كبير لها كدولة تجارية مستقلة. بلغت قيمة العلاقة التجارية بين المملكة المتحدة وإفريقيا 35 مليار جنيه إسترليني في عام 2019 ، مع حوالي 54 مليار جنيه إسترليني من الأسهم الاستثمارية الثنائية.





وتعد المملكة المتحدة إلى حد كبير أكبر مستثمر أجنبي مباشر في مصر وتواصل التطلع إلى أن تكون الشريك التجاري والاستثماري المفضل لها ، وستلعب الوكالة البريطانية UKEF دورًا رئيسيًا في هذه الرؤية المشتركة للنمو.





وقالت وزيرة التجارة الدولية ليز تروس بهذه المناسبة إن "التجارة وسيلة قوية لدفع النمو وخلق فرص العمل بينما نتعافى من الوباء. توضح هذه الصفقة سبب إصرارنا على حمل الشركات على اغتنام هذه الفرص والاستفادة من الدعم المتاح من الحكومة. ثلث اقتصادنا هو الصادرات. هذا هو سبب أهمية الدعم من وكالة ائتمان الصادرات لدينا. فهي يمكنها أن تساعد المملكة المتحدة في الحصول على شريحة أكبر من الاقتصاد العالمي ، وتأمين الوظائف في جميع أنحاء البلاد والاستفادة من استقلالنا الجديد كدولة تجارية ".



