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أخبار البلد

صندوق تحيا مصر يسلم فتيات شمال سيناء تجهيزات الزواج ضمن مبادرة دكان الفرحة

الأربعاء 20/يناير/2021 - 02:58 م
صدى البلد
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كتب محمد عبد المنعم
بدأت فعاليات احتفالية صندوق تحيا مصر في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، ضمن مبادرة دكان الفرحة، وذلك لتسليم 50 فتاة أولى بالرعاية تجهيزات الزواج وذلك ضمن أنشطة قوافل الصندوق التي وصلت المحافظة.

وقام ممثلو الصندوق بمشاركة اللواء محمد شوشة محافظ شمال سيناء، وجمعية البر والتقوى، بتسليم الفتيات المقبلات على الزواج تجهيزات الزواج بواقع 7 أجهزة لكل فتاة (ثلاجة – غسالة – بوتاجاز- سخان- خلاط-مروحة – مكواة) فضلا عن المفروشات وأدوات العناية الشخصية ومستحضرات التجميل.

كما شهدت الاحتفالية تسليم عدد من الأسر الأولى بالرعاية الملابس الجديدة والبطاطين، وعدد من الأطفال الأيتام دراجات لإدخال روح البهجة على نفوسهم، ومن المستهدف توزيع 10 آلاف قطعة ملابس جديدة و3 آلاف بطانية ولحاف على 3 آلاف أسرة أولى بالرعاية على مستوى المحافظة وذلك بالتعاون والشراكة مع بنك الكساء المصري.

من جانبه قال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، إن الصندوق أطلق مبادرة دكان الفرحة في شهر إبريل عام 2019 بهدف تقديم شتى صور الدعم الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية بكافة القرى والنجوع، وذلك من خلال دراسة الحالة الاجتماعية للمستحقين، وتنقسم المبادرة إلى محورين، الأول يتضمن تنظيم معارض للملابس الجديدة داخل الجامعات الحكومية ودور الأيتام، لإدخال روح البهجة بين الطلاب. 
وأضاف : تم توزيع نحو ٧٥٠  ألف قطعة ملابس على ما يقرب من ٢٣٠ ألف مواطن، وكذلك عدد من الدراجات على الأطفال لنشر الفرحة بينهم خلال تواجدهم مع أسرهم في هذه المعارض، كما تم تنظيم معارض لطلاب جامعات المنيا وجنوب الوادي والاسكندرية وعين شمس، ودمياط، وسوهاج وإتاحة الفرصة لكل طالب لاختيار 3 قطع تناسبه بحرية تامة مجانا.

كما تم تنظيم معارض في القرى الأكثر احتياجا لتوزيع الملابس على دور الأيتام وأبناء السجينات ودور رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوزيع الملابس الجديدة على الأسر الأولى بالرعاية في القاهرة والجيزة والشرقية والأقصر وسوهاج والواحات البحرية، وأسيوط وقنا.

أما المحور الثاني من المبادرة فأوضح المدير التنفيذي للصندوق أنه  يتضمن توفير تجهيزات الزواج للفتيات الأولى بالرعاية اللاتي يتم اختيارهن وفقًا لعدة معايير أهمها بحث الحالة، وقد استفادت من المبادرة نحو 437 فتاة حتى الآن.
صندوق تحيا مصر يسلم فتيات شمال سيناء تجهيزات الزواج ضمن مبادرة دكان الفرحة
صندوق تحيا مصر يسلم فتيات شمال سيناء تجهيزات الزواج ضمن مبادرة دكان الفرحة
صندوق تحيا مصر يسلم فتيات شمال سيناء تجهيزات الزواج ضمن مبادرة دكان الفرحة
صندوق تحيا مصر يسلم فتيات شمال سيناء تجهيزات الزواج ضمن مبادرة دكان الفرحة
صندوق تحيا مصر يسلم فتيات شمال سيناء تجهيزات الزواج ضمن مبادرة دكان الفرحة
صندوق تحيا مصر يسلم فتيات شمال سيناء تجهيزات الزواج ضمن مبادرة دكان الفرحة
صندوق تحيا مصر يسلم فتيات شمال سيناء تجهيزات الزواج ضمن مبادرة دكان الفرحة
صندوق تحيا مصر يسلم فتيات شمال سيناء تجهيزات الزواج ضمن مبادرة دكان الفرحة
صندوق تحيا مصر يسلم فتيات شمال سيناء تجهيزات الزواج ضمن مبادرة دكان الفرحة
صندوق تحيا مصر يسلم فتيات شمال سيناء تجهيزات الزواج ضمن مبادرة دكان الفرحة
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