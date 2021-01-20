ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مفاجآت لا تنسى في حفل تنصيب رؤساء أمريكا.. هل يحمل حفل تنصيب بايدن مفاجأة جديدة؟

الأربعاء 20/يناير/2021 - 04:43 م
صدى البلد
Advertisements
ندى عبد العزيز
مازالت أحداث الهجوم على الكونجرس في 6 يناير أثناء جلسة التصديق على نتائج الانتخابات تلقي بظلالها وتضيف غرابة جديدة على حفل تنصيب بايدن، إذ أغلقت واشنطن العاصمة ورفعت في شوارعها العوازل الإسمنتية والحديدية والأسلاك الشائكة، وانتشر عشرات الآلاف من عناصر الشرطة ومكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) وغيرها من أجهزة الاستخبارات والشرطة السرية مدعومين بنحو 25 ألف جندي من الحرس الوطني، في محاولة لمنع حصول أي اعتداء على غرار الهجوم الذي قادته مجموعات يمينية متطرفة فى اقتحام مبنى الكابيتول. 

وفى إطار ما سبق استعرضت قناة "الغد" تقريرًا عن أبرز الرؤساء الأمريكيين التى شهدت حفلات تنصيبهم مفاجآت وحوادث اغتيال وهما:

"أبراهم لينكولن"

فى ٤ مارس ١٨٦٥ نجا الرئيس الأمريكي أبراهم لينكولن من اعتداء مسلح تعرض له موكبه وهو فى الطريق تنصيبه لفترة رئاسية ثانية.
 
"جون كنيدي"

وفى عام١٩٦١ أدى ماس كهربائي إلى اشتعال المنصة التى سيلقى من خلفها الرئيس "جون كنيدي" خطاب تنصيبه، وظن الحرس وقتها انها محاولة لاغتياله ،ولكنه قد اغتيل بالفعل عام ١٩٦٣ وحمل يوم وفاته مفاجأة اخرى للنائبة "ليندون جونسون" الذى اضطر إلقاء خطاب تنصيبه من الطائرة الرئاسية.

"رونالد ريجان دى"

وفى عام ١٩٨٥ رونالد ريجان دى لجأ إلى قاعة الكابيتول لأداء اليمين الدستورى بدلًا من الباحة الخارجية بين البيت الأبيض والكونجرس  نظرًا  لأحوال الجو تاركًا ١٤٠ ألف مدعو ينتظرونه بالخارج فى درجة حرارة ١٤ تحت الصفر.

"باراك حسين أوباما"

فى عام ٢٠٠٩ حدثت مفاجأة غير متوقعة من المحامى السابق والخطيب المفوه"باراك حسين أوباما" عندما أخطأ فى قراءة قسم الرئاسة لكن المسئولية وقعت وقتها على رئيس المحكمة الدستورية الذى قيل أنه أخطأ فى ترتيب كلمات القسم وأدى أوباما يمينا دستوريًا ثانيًا على سبيل الاحتياط.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

لتأمين الكابيتول.. إرسال دفعة جديدة من قوات الحرس الوطني إلى واشنطن

قبل تنصيب بايدن.. 18 ولاية تعزز واشنطن بأعداد ضخمة من الحرس الوطني

البنتاجون ينشر 25 ألف جندي لتأمين حفل تنصيب بايدن

تنصيب بايدن غدًا وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة وانقسام حاد للمجتمع الأمريكي

مراسم عسكرية وسجادة حمراء وعفو رئاسي.. حفلة وداع خاصة لـ ترامب وهذه تفاصيلها

قبل تنصيب بايدن.. إضاءة "حقل الأعلام" بحوالي 200 ألف علم وسط واشنطن.. فيديو

ترشيحاتنا

ابويا وحمايا وصاحبى.. أحمد السقا يتمنى الشفاء لـ محمد الصغير من كورونا بدعاء طويل.. شاهد

اتحاد الكرة يتلقى خطابا من الكاف بشأن استضافة نهائى دورى أبطال أفريقيا

عقب شائعة وفاته.. وائل الإبراشي يتصدر التريند

الداخلية تكشف تفاصيل ضبط المتهم بـ تعرية ابنته ومحاولة حرقها

مفاجأة بشأن مرتبات المعلمين.. أبرز 15 تصريحا لوزير التعليم بالبرلمان

عدد كبير من الفنانين تجاهلونى.. علي حميدة يكشف لصدى البلد تطورات حالته الصحية بعد المسح الذرى

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة رياضية.. ساندي تستعرض جمالها على إنستجرام

6 معلومات خاطئة لا تعلمها حول فيروس كورونا

طريقة عمل كبدة الفراخ بـ 3 وصفات لـ أشهر الطهاة