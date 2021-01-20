بماكياج ناعم.. شاهد نسرين طافش في أحدث ظهور

نشرت الفنانة نسرين طافش ، صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال تخطف الأنظار.





وتألقت بها نسرين طافش ، بـ تي شيرت أنيق وكاجوال باللون البينك، ومطعم بمجموعة من الرسومات الجذابة التي تبرز عن جمالها.





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في الماكياج على جمال بشرتها الطبيعي، ووضعت أحمر للشفاه باللون البينك الناعم الذى يبرز جمال ظهورها.





كما تركت شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة تبرز جمال إطلالتها.





ولم تتكلف بوضع كثير من الإكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها الانيقة والمميزة.







