بنتي اتجوزت وعندها 17 سنة| جد طفلة الدقهلية يكشف تفاصيل تجريدها من ملابسها

روى بسيوني محمد فهمي، جد طفلة الدقهلية "سيدة"، تفاصيل الواقعة، قائلا "والد الطفل توجه إلى منزلي في الصباح من أجل الاشتباك معي"، معقبا "كان جاي عايز يضربني بالشومة لكني ذهبت وعملت محضر ضده".



وتابع "فهمي" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة": "بعد المحضر طالب الأب بأخذ طفلته، وعليه قام أحد اتباعه بأخذ الطفلة من المنزل، معقبا: "خمس دقايق وبنتي كانت بتصوت عشان هو كان بيجرد الطفلة من ملابسها أمام الجميع".



وأكمل: "الزوج بعمر الثلاثين، تزوج ابنتي وهي في السابعة عشر من عمرها، منوها إلى أنه رفع العديد من القضايا ضده منها طلاق وسب وقذف".



وشدد على أن زوج ابنته يتعاطى بعض المخدرات، واعترف جد الطفلة بأنه زوج ابنته وهي مازالت قاصرا بعمر السابعة عشر.

