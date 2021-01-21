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مرأة

نشرة المرأة.. 15 صورة تكشف أناقة فساتين ياسمين صبري.. وتعرفي كيف تحولين جسمك لماكينة حرق للتخلص من دهون الشتاء

الخميس 21/يناير/2021 - 02:00 م
صدى البلد
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لمياء الياسين

نشر موقع "صدى البلد" عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم أبرزها خلال التقرير الآتي..


لتخسيس البطن والأرداف بسرعة وبدون ريجيمات قاسية، إليك ريجيم سريع لتحويل الجسم لماكينة حرق دهون وإنقاص الوزن  فى 14 يومبخطة ريجيم متوازنة يقدمها موقع "بولد سكاي" الهندي.


دون أدوية.. حيل تخلصك من ارتفاع السكر في الدم

هل تعانى من ارتفاع سكر الدم؟ إليك كيفية تنزيل السكر المرتفع بسرعه بالأعشاب والبقاء بصحة جيدة بحيل مجربة وسريعه يقدمها موقع "هيلث لاين".

أعراض عديدة يجب عدم إغفالها مؤشر لإصابتك بداء السكرى، إليك بعض أعراض  انخفاض سكر الدم سيساعدك هذا في تحديد حالتك والحصول على العلاج عاجلًا يقدمها موقع "بولد سكاى" الهندي.

تحتفل اليوم 21 يناير الفنانة ياسمين صبري بعيد ميلادها الـ 33، وتجذب ياسمين الأنظار حول أناقتها و إطلالاتها الراقية بمجرد ظهورها في مختلف المناسبات.


تتمتع الفنانة ياسمين صبري بذوق أنيق ومميز في اختيار الإطلالات التي تظهر بها سواء الكاجوال أو الكلاسيك أو فساتين السهرة  أيضا، فهي تحرص على اقتناء القطع التي تبرز رشاقتها وقوامها المثالي.


بدون كريمات باهظة.. تخلصي من اتساع مسام البشرة

هل تعانى من اتساع  مسام البشرة؟ إليك حيل سريعة تساعد على تقليص المسام الواسعة وبشرة أكثر شبابا بحيل سريعة يقدمها موقع "برايت سايد".


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