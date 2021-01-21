نشرة المرأة.. 15 صورة تكشف أناقة فساتين ياسمين صبري.. وتعرفي كيف تحولين جسمك لماكينة حرق للتخلص من دهون الشتاء

نشر موقع "صدى البلد" عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم أبرزها خلال التقرير الآتي..
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دون أدوية.. حيل تخلصك من ارتفاع السكر في الدم
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تحتفل اليوم 21 يناير الفنانة ياسمين صبري بعيد ميلادها الـ 33، وتجذب ياسمين الأنظار حول أناقتها و إطلالاتها الراقية بمجرد ظهورها في مختلف المناسبات.
تتمتع الفنانة ياسمين صبري بذوق أنيق ومميز في اختيار الإطلالات التي تظهر بها سواء الكاجوال أو الكلاسيك أو فساتين السهرة أيضا، فهي تحرص على اقتناء القطع التي تبرز رشاقتها وقوامها المثالي.
بدون كريمات باهظة.. تخلصي من اتساع مسام البشرة
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