حد أدنى للأجور وإلغاء الفصل التعسفي.. أبرز مواد مشروع قانون العمل الجديد

يأتي مشروع قانون العمل على رأس أجندة مجلس النواب 2021، وذلك بعد أن تم تأجيله خلال الفصل التشريعي الأول، على الرغم من الأهمية والحاجة الماسة التي مثلها مشروع القانون لشريحة عريضة من العمال.





وأكدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، خلال اجتماع لمناقشة ووضع خطة عملها خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الثانى، أن إنجاز وحسم مشروع قانون العمل الجديد على رأس أولويات اللجنة الفترة المقبلة..





وذكر نواب البرلمان أنه سيتم إعادة قانون العمل لمراجعته وفقا للمتغيرات، وستكون هناك حلقة تواصل بين اللجنة والعمال لتلقى أى شكاوى منهم، والتحرك والتفاعل الإيجابى مع أى شكوى لحلها بالتواصل مع الحكومة والجهات المعنية.





وفي هذا الإطار نستعرض أبرز مواد مشروع قانون العمل الجديد..





- إلغاء الفصل التعسفى المعروفة بـ«استمارة 6».

-عدم الفصل المباشر من العمل دون حكم قضائى .

- إنشاء محكمة عمالية متخصصة للفصل فى القضايا العمالية خلال 60 يومًا .

- يفصل العامل حال انتحال شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة .

- اعتبار العامل مستقيلًا حال التغيب أكثر من 30 يومًا متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من 15 يومًا متتالية.

- حظر إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، وحال ذلك تعويض العامل بشهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة.

- تقاضي مبلغ لا يجاوز (2%) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية.





- وضع حد أدنى للأجور بالتنسيق مع المجلس القومي للأجور