لن أتحمل أحد مرة أخرى.. تفاصيل جلسة موسيماني العاصفة مع لاعبي الأهلي

حرص الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي علي عقد جلسة مع لاعبيه قبل المران الرئيسي إستعدادًا لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها مساء اليوم ضمن منافسات مسابقة الدوري.





وشهدت المحاضرة درسًا قاسيًا من المدرب الجنوب أفريقي للاعبيه بسبب حالة التكاسل التي لاحظها المدرب علي لاعبيه وتراجع المستوي بصورة غير متوقعة ، وقال موسيماني للاعبيه أن الفوز بدوري أبطال أفريقيا إنجاز حقيقي ولكنه ليس نهاية الكون أو البطولة الأخيرة في الحياة.









وأضاف في حديثه للاعبيه:" كرة القدم لا تتوقف عند مدي معين والزمن لن ينتظرك كثيرًا..لقد فزت ببطولة وأثنين ولكن لن اقبل بما يحدث في الفريق ..يجب أن نعود لمستوانا ونقدم الكرة التي ينتظرها جماهيرنا منا ".





وأوضح:" هناك لاعبين تتعامل مع التدريبات بنوع من الهدوء مما تسبب في أخطاء بالجملة خلال المباريات الأخيرة..لن اتحمل أحد مرة أخري..من لا يريد ان ساعد نفسه فلا مكان له داخل الفريق ".



