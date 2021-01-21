ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

لن أتحمل أحد مرة أخرى.. تفاصيل جلسة موسيماني العاصفة مع لاعبي الأهلي

الخميس 21/يناير/2021 - 11:36 ص
مران الأهلي صورة
مران الأهلي " صورة أرشيفية"
Advertisements
عبدالحكيم ابو علم
حرص الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي علي عقد جلسة مع لاعبيه قبل المران الرئيسي إستعدادًا لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها مساء اليوم ضمن منافسات مسابقة الدوري.

وشهدت المحاضرة درسًا قاسيًا من المدرب الجنوب أفريقي للاعبيه بسبب حالة التكاسل التي لاحظها المدرب علي لاعبيه وتراجع المستوي بصورة غير متوقعة ، وقال موسيماني للاعبيه أن الفوز بدوري أبطال أفريقيا إنجاز حقيقي ولكنه ليس نهاية الكون أو البطولة الأخيرة في الحياة.


وأضاف في حديثه للاعبيه:" كرة القدم لا تتوقف عند مدي معين والزمن لن ينتظرك كثيرًا..لقد فزت ببطولة وأثنين ولكن لن اقبل بما يحدث في الفريق ..يجب أن نعود لمستوانا ونقدم الكرة التي ينتظرها جماهيرنا منا ".

وأوضح:" هناك لاعبين تتعامل مع التدريبات بنوع من الهدوء مما تسبب في أخطاء بالجملة خلال المباريات الأخيرة..لن اتحمل أحد مرة أخري..من لا يريد ان ساعد نفسه فلا مكان له داخل الفريق ".

وحذر موسيماني لاعبيه من نتيجة ما يحدث مؤكدًا بان هناك قرارات عنيفة سوف يصدرها خلال الفترة المقبلة حيث قال نصًا:" أساعد اللاعب الذي يمر بأزمة ولكنكم ترون أن الحياة توقفت عن بطولة افريقيا وهذا غير صحيح".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بدون كهربا.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك

اجعلنا فخورين بك.. الاتحاد الجنوب إفريقي يدعم موسيماني قبل نهائي إفريقيا

بالأسماء.. إصابة 6 لاعبين فى الأهلى والزمالك بـ كورونا قبل نهائى إفريقيا

أول رد فعل من موسيماني على إصابة ثلاثي الأهلي بفيروس كورونا

خاص | قائمة الأهلي النهائية لمواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا

خاص | آخر كلام .. نهائي القرن بين الأهلي والزمالك في أفريقيا دون حضور جماهيري

ترشيحاتنا

في ذكرى رحيل أشهر الحموات.. عدد زيجات ماري منيب وسر إشهار إسلامها

انهيار الدولار.. العملة الأمريكية تتراجع لأدني مستوي خلال أسبوعين

تكلفة الشحنة الواحدة لسيارة شركة النصر الكهربائية الجديدة E70.. صور

في عيد ميلادها.. إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين صبري

أخبار الفن.. أول ظهور لزوج ريهام عبد الغفور.. العمر الحقيقي لـ ياسمين صبري وعدد زيجاتها.. وزواج وانفصال إيناس مكي في 6 شهور

الدوري الإنجليزي.. موعد مباراة ليفربول ضد بيرنلي والقنوات الناقلة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لبنان تكتسي بالأبيض.. الجليد سيد الموقف من أعلى القمم إلى فقش الموج.. صور

تكلفة الشحنة الواحدة لسيارة شركة النصر الكهربائية الجديدة E70.. صور

تبدأ من 297 ألف جنيه.. مواصفات وأسعار رينو ميجان موديل 2021.. صور