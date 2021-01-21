تقدم الشيف زينب مصطفى طريقة عمل كيكة اقتصادية بمذاق لا يقاوم لعشاق الكيك، ففى ظل ارتفاع الأسعار لا تتيح الظروف لربة المنزل لاعداد الكيك أسبوعيا فهى مرتفعة التكاليف لذلك نقدم لك طريقة عمل الكيك الاقتصادية.





مقادير كيكة اقتصادية

185 جرام سكر

185 ملل زيت

3 بيضات ملعقة صغيرة

خل

نصف كوب كاكاو خام

رشة ملح

250 ملل لبن

2 كيس بيكنج بودر

2 كيس فانيليا

دقيق حسب الخلط

للتزيين

سبرنكلز بني

شوكولاتة

دهن بولة

مربي مشمش

صوص شوكولاتة





طريقة تحضير كيكة اقتصادية

* -يخفق البيض مع السكر والزيت والخل





* -يضاف اللبن ويخلط جيدا





* -يضاف البيكينج باودر والفانيليا والملح والكاكاو ويخلطوا جيدًا





* -يضاف الدقيق حسب الرغبة حتى الحصول على قوام خليط الكيكة





* ويوضع في قالب كيك





* -يدخل الفرن على 180 لمدة 35 دقيقة



