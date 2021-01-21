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حوادث

مصرع عامل صدمته سيارة وفرت هاربة على طريق المنصورة المحلة

الخميس 21/يناير/2021 - 07:43 م
جثة
جثة
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همت الحسينى
لقى عامل مصرعه صدمته سيارة مجهولة وفرت هاربه على طريق ( المنصورة / المحلة ) أمام مدارس المنصورة كولدج للغات بمركز طلخا  بمحافظة الدقهلية.

وكان اخطارا قد ورد لمديرية امن للدقهلية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة طلخا من إدارة شرطة النجدة  يإصطدام سيارة بشخص ووفائه علـى طريق ( المنصورة / المحلة ) أمام مدارس المنصورة كولدج للغات دائرة مركز طلخا .

وبانتقال ضباط المباحث الى مكان البلاغ والفحص تبين انه أثناء عبور المدعو عبداللطيف إبراهيم أحمد سليمان ٥٤ عاما عامل  ومقيم قرية " نشا " دائرة مركز نبروه الطريق المشار إليه  اصطدمت به سيارة مجهولة ( فر قائدها بها هاربا عقب الحادث ) مما أدى إلى حدوث إصابته  بتهشم بالرأس ونزيف بالمخ ووفائه .

وتم نقل جثمانه إلى مستشفى المنصورة الدولى وبسؤال شقيقه المدعو محمد إيراهيم أحمد سليمان  ٧٠ عاما فلاح ، ومقيم بذات القرية أيد ذات المضمون وإنهم قائد السيارة بالتسبب فى الحادث .

وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٧٦٠ لسنة ٢٠٢١ جنح مركز طلخا، وجار إستكمال الفحص وتحديد السيارة وضبطها وقائدها للعرض على النيابة العامة . 
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