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أخبار العالم

1384 يوما.. بومبيو يعدّ الأيام المتبقية لانتخابات 2024

الخميس 21/يناير/2021 - 07:47 م
مايك بومبيو
مايك بومبيو
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شيماء مصطفى
يبدو أن وزير الخارجية الأمريكي السابق، مايك بومبيو، لا يضيع أي وقت في إثارة التكهنات حول طموحاته الوطنية المحتملة.

ووفقًا لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، نشر بومبيو، اليوم الخميس، تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، في أول يوم له كمواطن عادي، بعد انتهاء إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وقال بومبيو في تغريدته: "1384 يوما"، حيث أشار فيها إلى عدد الأيام المتبقية قبل إجراء انتخابات 2024 الرئاسية في الولايات المتحدة.

ويُعتبر بومبيو ، عضو الكونجرس السابق عن كانساس، وأكبر دبلوماسي في أمريكا، واحدًا من عشرة مرشحين محتملين للرئاسة في الحزب الجمهوري في عام 2024.

وسرعان ما أحدثت تغريدة بومبيو ضجة على موقع "تويتر، حيث تباينت الآراء فكان هناك من يرشحه شخصيا للسباق الرئاسي المقبل، ومن يدعو لإعادة ترشيح ترامب.

وكان ترامب، ألمح لمؤيديه إلى أنه سيرشح نفسه للرئاسة في عام 2024 إذا فشل في البقاء في هذا المنصب بعد نتائج انتخابات 2020.
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