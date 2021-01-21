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رياضة

إيقاف مصطفى محمد والشحات.. الكاف يعلن 4 عقوبات قاسية على الأهلي والزمالك

الخميس 21/يناير/2021 - 09:22 م
صدى البلد
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أحمد هاني

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" عن عقوبات على لاعبي الأهلي والزمالك بعد نهائي "القرن" الأفريقي الذي أقيم منذ شهرين على أرضية ملعب "القاهرة" الدولي.

وحدثت إشتباكات بين لاعبي الفريقين خاصة مصطفي محمد وحسين الشحات عقب صافرة النهاية.

وجاءت القرارات كالتالي:

 - ايقاف اللاعب كابونجو كاسونجو أربع مباريات مقبلة من بطولات CAF للأندية.


-ايقاف اللاعب مصطفى محمد أربع مباريات مقبلة من بطولات CAF للأندية.


 - غرامة قدرها 10 آلاف دولار على نادي الزمالك بسبب سوء سلوك لاعبيه.


- ايقاف حسين الشحات أربع مباريات (تم إيقافه مباراتين) وباقي له في العقوبة مباراتان مقبلتان .

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