توريد قصب السكر بـ 750 جنيها.. الفلاحين تطالب برفع سعر القصب لـ 1000 جنيه.. والمنتجين: ظالم للفلاح.. حسين أبو صدام: لم يزد منذ 3 سنوات

الفلاحين الزراعيين تطالب برفع سعر القصب لـ 1000 جنيه

ضرغام: الموسم الحالى للمحصول شهد العديد من المشكلات للمزارعين ومنها نقص كميات الأسمدة وارتفاع أسعار الأسمدة

. "المنتجين الزراعيين": سعر توريد قصب السكر بـ 750 جنيها ظالم للفلاحين

نقيب الفلاحين: سعر توريد قصب السكر لم يزد منذ 3 سنوات

تقدم عدد من مزارعي قصب السكر فى صعيد مصر، بطلبات عاجلة إلى الحكومة، ممثلة في وزارة الزراعة ،برفع سعر توريد المحصول إلى 1000 جنيه مقابل 720 جنيها.





حذرت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين حكومة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء من تجاهل الفلاحين وخصوصا مزارعي محصول قصب السكر بعدد من محافظات الصعيد والوجه القبلي، مؤكدة أن هناك ظلمًا واقعًا على مزارعي قصب السكر فيما يخص سعر توريد طن القصب للحكومة، وهذا ما أكده أيضا الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب السابق بقوله : «نعلم جيدًا أن هناك ظلما وقع على مزارعي القصب قولًا واحدًا».





وقال النوبي أبو اللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين إن مزارعي القصب بدأوا في توريد محصولهم، ففى محافظة الأقصر بدأ المزارعون التوريد لمصانع السكر بأرمنت ومصنع قوص، اللذين يستقبلان إنتاج 60 ألف فدان من المحصول بالمحافظة، مع اتباع إجراءات احترازية للمزارعين، وسط مجموعة من المشكلات والأزمات التى تحاصر المزارعين من ارتفاعات كبيرة فى أسعار كافة المستلزمات الزراعية، التى ترهق كاهلهم لغلاء المعيشة.





وطالب الأمين العام للفلاحين برفع سعر طن توريد القصب لـ1000 جنيه، لمواجهة الزيادة فى تكاليف مستلزمات الزراعة ومواجهة أعباء المعيشة لافتًا إن نقابة الفلاحين طالبت الحكومة مرارا وتكرارا برفع سعر توريد الطن لـ1000 جنيه، دون جدوي وتجاهلت الامر تماما منتقدًا حالة الهدوء وعدم الاكتراث بمعاناة المزارعين فى ظل ارتفاع كافة المستلزمات الزراعية التى أرهقتهم وجعلتهم غير قادرين على مواجهة أعباء المعيشة، مؤكدًا أن المزارعين فى انتظار إقرار السعر الجديد فى هذه الفترة، مشيدا بالدور الوطنى للمزارعين الذين بدأوا فى توريد المحصول للمصانع.





من جانبه أوضح أبو الفتيان ضرغام، نقيب الفلاحين بالأقصر، أن الموسم الحالى للمحصول شهد العديد من المشكلات للمزارعين، ومنها نقص كميات الأسمدة، وارتفاع أسعار الأسمدة، وكافة المستلزمات الخاصة بالزراعة، مطالبا الحكومة بأن تضع فى اعتبارها ارتفاع تكلفة إنتاج القصب، فى ظل ارتفاعات أسعار الوقود والنقل والعمال، وغيرها من الأمور التى تجعل المزارع خاسرا عند حساب التكلفة وطرحها من قيمة الإنتاج.





وأضاف نقيب الفلاحين أن هناك مطالب عدة لمزارعى قصب السكر فى الصعيد، من أهمها زيادة سعر الطن من 720 جنيها إلى 1000 جنيه هذا العام، وعدم تكرار معاناة الزراع، فى المطالبات بزيادة سعر طن القصب المورد مشيرًا إلى أن وجود 60 ألف فدان من زراعات القصب فى قرى الأقصر، يتم توريدها للمصانع وحدها، من بين 320 ألف فدان من زراعات القصب، التى تنتشر هذا العام فى المحافظات الموردة للمحصول لمصانع السكر.





ولفت الي أن زراعة قصب السكر من الزراعات المعمرة، والتى تزيد أعمارها فى الإكثار لفترات بين 3 إلى 5 سنوات يتم الجنى خلال شهر يناير من كل عام لـ4 خلفات - جنيات، مؤكدا دور وزارة الزراعة فى توعية المزارعين بكيفية إنتاج محصول جيد ذى إنتاجية عالية.





كما قال فريد واصل نقيب المنتجين الزراعيين ، إن سعر توريد محصول قصب السكر منخفض مقارنة بتكلفته الفعلية مما يسبب خسائر فادحة للفلاحين ، موضحا أن سعر تويد قصب السكر 750 جنيها منذ سنوات .





وأشار "واصل" خلال تصريحات لـ "صدى البلد " إلي أنه تمت المطالبة أكثر من مرة خلال عام ٢٠١٩ أن يصل سعر التوريد إلي 850 ليصل فى عام 2020 إلي 1000 جنيه، وهذا سعر عادل للفلاحين وللتجار.





ونوه إلي أن الموسم الحالى لقصب السكر شهد العديد من المشكلات للمزارعين، ومنها نقص كميات الأسمدة، وارتفاع أسعار الأسمدة، وكافة المستلزمات الخاصة بالزراعة.





وأضاف " نقيب المنتجين الزراعيين " أن جميع ما يحتاجه الفلاح للزراعة ارتفع سعره بشكل كبير من حيث النقل ، والطاقة ، والعمالة ، وكذلك المبيدات والتقاوى لذا لابد من وضع سعر توريد عادل من قبل الحكومة".





فيما قال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين ، إن سعر توريد طن قصب السكر ثابت منذ ٢٠١٨ ، فلم يتحرك عن 720 جنيها.





موضحا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو الذى أمر بتحريك السعر من 620 جنيها ، نظرا لزيادة أسعار المستلزمات الزراعية.

ونوه " أبو صدام" خلال تصريحات ل "صدى البلد" ، إلي أن فدان القصب ينتج 40 طنا وبالتالى يتم تحديد تكلفة الفدان ، مشيرا إلي أن تكاليف قصب السكر مرتفعة ، إذ أن زراعته تحتاج إلي الكثير من المياه والأسمدة ولمدة عام .



وأوضح " نقيب الفلاحين " أن قصب السكر من المحاصيل الأساسية ونزرع 375 ألف فدان كلهم فى صعيد مصر ، مطالبا ان يزيد سعر توريد إلي 800 جنيه هذا الموسم.



وأكد أن 750 جنيها لسعر طن قصب السكر يمكن أن يؤثر على أسعار السكر فى مصر ، مضيفا أن وجود 60 ألف فدان من زراعات القصب فى قرى الأقصر، يتم توريدها للمصانع وحدها، من بين 320 ألف فدان من زراعات القصب.

