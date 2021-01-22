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سيارات

بورش تصدر تايكان 2021 رسميا.. تعرف على المواصفات

الجمعة 22/يناير/2021 - 03:05 ص
بورش 2021
بورش 2021
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أماني نوار
تنوى بورش توسيع تشكيلة تايكان 2021 في الولايات المتحدة ، حيث كشفت عن موديل ستاندر، والتي تدشينها في الصين الصيف الماضي .

ويأتي هذا الموديل بنظام دفع خلفي فقط ، ومحرك كهربائي واحد مثبت في الخلف بقوة 402 حصان ، 344 نيوتن ، مع عزم دورا في وضع التعزيز الزائد والتحكم في الإطلاق.

وتحتوي السيارة على بطارية ليثيوم سعة 79.3 كيلو وات ،  وتم استبدالها بحزمة بطارية سعة 93.4 كيلو ات /س ، وبغض النظر عن البطارية المختارة ، كما تتسارع تايكان من 0 إلى 96 كم/س في 5.1 ثانية فقط ، مع سرعة قصوى تبلغ 230 كم /س

وتشمل السيارة أيضا جنوط مقاس 19 بوصه ، وفرامل أمامية بستة مكابس ، وفرامل خلفية بأربعة مكابس ، ونظام إدارة التعليق النشط من بورشة.

ومن الداخل يوجد شاشة عرض علوية ، ومقاعد يمكن أن يتم وضعها في 14 وضع ، مع وجود شاحن بقدرة 19.2 كيلو وات /س ، ويحصل المشترون على هذه المميزات لمدة 3 سنوات من تاريخ شراء السيارة .
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