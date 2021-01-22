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أخبار العالم

بإجمالي 585.746 حالة.. إسرائيل تسجل 7099 إصابة جديدة بكورونا

الجمعة 22/يناير/2021 - 10:05 ص
إسرائيل تسجل 7099
إسرائيل تسجل 7099 إصابة جديدة بـ كورونا
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سمر صالح
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عن تسجيل 7099 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد او كوفيد19، منذ أمس، بسحب ما ورد في وسائل الإعلام العبرية.
 
ونقلت القناة الـ12 العبرية، اليوم الجمعة، عن وزارة الصحة، أن عدد المصابين ارتفع الى 585,746 إصابة، بينم 82 ألف حالة نشطة، والوفيات الى 4,245 حالة.
 
وبحسب القناة أضافت الوزارة في بيانها اليومي، أن من بين الإصابات، 1,128 مريضا بحالة الخطر، وهناك 358 مريضا في حالة موت سريري، و310 مريضا على أجهزة التنفس.
 
وأشارت الوزارة، الى إنه تم بالأمس تطعيم 224 ألف مواطن باللقاحات المضادة لكورونا، ليرتفع عدد الذين تلقوا التطعيم الى 2.44 مليون مواطن، منهم 850 حصلوا على الجرعة الثانية.
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