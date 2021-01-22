بإطلالة شتوية.. نسرين طافش تستعرض أناقتها في أحدث ظهور لها





ظهرت نسرين طافش في الصور بإطلالة مميزة، حيث ارتدت بالطو طويل باللون الأسود ومزين ببعض الكلمات ذات اللون الأبيض، مع بنطلون جينز فاتح مما منحها إطلالة شتوية مميزة.





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وانتعلت نسرين طافش حذاء رياضي مسطح باللون الأبيض، فيما أكملت إطلالتها بحقيبة يد كبيرة الحجم باللون الأسود، و مل تبالغ في ارتداء الإكسسوارات و المجوهرات و اعتمدت على البساطة.





أما من الناحية الجمالية، أعتمدت نسرين طافش على خصلات شعرها البني المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الترابية الهادئة.,



