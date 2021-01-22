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فن

دعواتكم بالرحمة والمغفرة.. الموت يداهم عائلة منى هلا

الجمعة 22/يناير/2021 - 04:54 م
منى هلا
منى هلا
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سعيد فراج
أعلنت الفنانة منى هلا، عبر حسابها الشخصي على تطبيق الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، عن وفاة خالتها ألفه عبد السميع الطحلاوى، مطالبة متابعيها بالدعاء لها بالرحمة. 

وكتبت منى هلا، عبر انستجرام: «توفيت الى رحمة الله خالتى الغالية ألفه عبد السميع الطحلاوى.. مفيش عزا طبعا بسبب الظروف و الكورونا برجاء الدعاء لها بالرحمة و المغفرة». 

من جهة أخرى، روجت الفنانة منى هلا لفيلم "ليل خارجي" بعد إعلان عرضه على منصة نتفليكس ونشرت أفيش الفيلم على حسابها بـ"إنستجرام" وعلقت :"ليل خارجى متاح من النهاردة على نيتفليكس مشاهدة سعيدة للى لسه مشافوش".

تبدأ NETFLIX في عرض فيلم ليل خارجي بطولة كريم قاسم على منصتها من اليوم، ويحكي فيلم ليل خارجي عن ثلاثة من عوالم بعيدة يضطرون لقضاء ليلة سويا في شوارع القاهرة ويقوم كريم قاسم بدور "مو" .

ليل خارجي بطولة كريم قاسم ويشاركة البطولة منى هلا وشريف الدسوقي وإخراج أحمد عبد الله السيد.

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