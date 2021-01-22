إيه المسخرة دي.. أحمد عزمي يكشف عن تعليق والدته على مشهد ساخن قدمه

كشف الفنان أحمد عزمي، عن رد فعل والدته ورد فعله شخصيا عن دوره في فيلم "الأبواب المغلقة"، أول فيلم سينمائي شارك فيه.





وتابع عزمي خلال حواره مع برنامج 3 ستات" المذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" بعد مشاهدة الفيلم حصلى اكتئاب وكنت مخنوق جدا وقولت مش همثل تانى"، لافتا إلى أنه حصل عن دوره فى الفيلم جائزة أفضل ممثل دور ثانى.





وأضاف أحمد عزمى قائلا: " يوم عرض الفيلم والدته دخلت دور العرض فى السينما ، وبدأت تنادي عليه لتجده، فرديت عليها وقعدتها جنب الفنانة سوسن بدر وانا قعدت جنبها على الأرض عشان مكنش فيه مكان".





وأوضح أحمد عزمى،أن فى أحد مشاهد الفيلم كان يوجد مشهد تقبيل مع الفنانة منال عفيفي وكان رد والدته كأى امرأة مصرية.





وتابع عزمي قائلا:" أول ما بدا المشهد أمى قالت بصوت عالى للفنانة سوسن بدر بقى انا سايبه الولد عشان يعمل المسخرة دى، أى اللى بتعمله دا يا أحمد".











